Meloni: “un Presidente del Consiglio non va in TV a sparare a zero contro tutti, minacciando ultimatum come fosse un De Luca qualsiasi”

AgenPress. Ieri sera Conte ha attaccato tutto il mondo delle palestre sostenendo che non sarebbero in regola con i protocolli anticovid.

Uno schiaffo a chi in questi mesi ha subito gravi danni economici dovuti al lockdown, un’umiliazione per chi – per adeguarsi alle nuove prescrizioni – ha dovuto investire risorse, spesso indebitandosi.

Se c’è qualcuno che non rispetta i protocolli va sanzionato, se necessario lo si fa chiudere. Ma un Presidente del Consiglio non va in TV a sparare a zero contro tutti, minacciando ultimatum come fosse un De Luca qualsiasi. Conte chieda subito scusa al mondo dello sport per un gesto puramente teatrale e del tutto fuori luogo.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.