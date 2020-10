Manovra, Fapi: “Soddisfatti per rateizzazione piani rateali decaduti delle cartelle esattoriali”

AgenPress. “È apprezzabile l’impegno del viceministro dell’Economia, Laura Castelli, di inserire nel testo della manovra finanziaria la possibilità di far ripartire la rateizzazione dei piani rateali decaduti dell’Agenzia delle Entrate e della Riscossione, perche’ tanti imprenditori non sono riusciti a pagare per la crisi economica ed il lockdown.

Lo abbiamo auspicato più volte in questi mesi, e finalmente potrebbe giungere ad un epilogo positivo. Siamo soddisfatti”.

Lo dichiara il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.