Veggie Burger, Casanova (Lega), sulla carne altro tradimento da Ue e alto tradimento dei grillini

AgenPress. “Il Parlamento Europeo salva i ‘veggie burger’ e lo fa con l’aiuto del M5s, unica forza italiana a non difendere la filiera della carne e ciò che rappresenta per il nostro Paese in termini economici, culturali e identitari. Se serviva un altro segnale della anti-italianità e della dannosità di questo partito, eccolo servito.

Anziché prendere una posizione contro i prodotti fake, che recano la dicitura di ‘carne’ ma carne non sono, i Cinque Stelle hanno sostenuto il Pe in una incomprensibile e dannosissima posizione pilatesca: per non far torto al fondamentalismo ambientale e alle lobby della carne da laboratorio, decidono di non decidere.

E così hamburger vegetali e derivati, che tutto contengono fuorché la carne, potranno continuare a mantenere la loro denominazione, restando falsamente in una fetta di mercato che non gli compete e che raggira il consumatore e danneggia i nostri allevatori e produttori. Un altro tradimento da parte di questa Ue. Un alto tradimento del Made in Italy da parte dei Cinque stelle”.

Così l’europarlamentare della Lega, Massimo Casanova.