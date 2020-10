Covid-19: Adinolfi (PDF), “Serve doppia L, lockdown e Liquidità”

AgenPress. Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia (PdF), contesta il nuovo Dpcm e in una nota scrive: “Il Dpcm di Giuseppe Conte è arrivato, il semi lockdown è legge, non servirà a niente se non ad ammazzare l’economia senza salvarci dall’impennata dei contagi. Se ne accorgeranno in pochi giorni e il 31 ottobre ci sarà un nuovo Dpcm in cui faranno il lockdown totale.

Il Popolo della Famiglia propone la ‘doppia L’: lockdown e liquidità. Per la precisione il PdF chiede di assegnare per i 30 giorni novembrini di chiusura generalizzata, necessari a far abbassare i numeri del contagio, la somma di 1.200 euro a persona (500 euro per i minorenni) non destinataria di stipendio pubblico o privato garantito, pensione o cassa integrazione.

Il costo è di 30 miliardi di euro, ma senza lockdown totale e immediata iniezione di liquidità nelle casse delle famiglie non se ne esce”.