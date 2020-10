Meloni: “Conte usa il Parlamento come un teatro per i suoi monologhi”

AgenPress. Conte domani viene in Aula, dopo 4 giorni dall’ultimo DPCM, a “informare” il Parlamento di quello che già tutti gli italiani conoscono. Al Parlamento è consentito votare su queste misure, e sulle proposte dell’opposizione? Ovviamente no. L’ennesima passerella di chi vorrebbe usare il Parlamento come un teatro per i suoi monologhi.

Il Parlamento deve poter votare su ciascuna misura che viene presa in una fase delicata come questa. E sia chiaro che la responsabilità della situazione, visti i metodi, è unicamente di Giuseppe Conte e del suo Governo.

Anche per questo, Fratelli d’Italia ha iniziato oggi un Presidio fisso vicino al Parlamento, in piazza Capranica, per rappresentare e dare voce a tutte le categorie colpite dagli insensati e dannosi decreti dell’Esecutivo giallorosso.

In Aula, come nelle piazze, Fratelli d’Italia difenderà tutti i lavoratori abbandonati dal governo.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.