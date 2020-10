Salvini: “Al governo abbiamo persone pericolose, per l’Italia e per l’intera Europa”

AgenPress. La sinistra mi ha accusato di essere troppo duro, Conte ha cancellato i miei Decreti sicurezza (dopo averli condivisi, peraltro) e poi leggi queste bestialità!!!

Tolleranza zero, castrazione chimica, espulsione: servono fermezza e durezza, altro che Salvini cattivo e intollerante, altro che accoglienza e porti aperti!!!

Al governo abbiamo persone pericolose, per l’Italia e per l’intera Europa, come dimostra la strage di Nizza ad opera di un tunisino sbarcato a Lampedusa che la geniale Luciana “confini colabrodo” Lamorgese è riuscita a far scappare.

Lo dichiara, in una nota, Matteo Salvini dopo l’episodio di violenza avvenuto a Como.