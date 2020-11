Hamilton, animalista e vegano. Oipa, “è un campione di generosità ed etica”

AgenPress – L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) esulta per la vittoria di Lewis Hamilton al Gran Premio di Turchia. Vogliamo ricordare a tutti che è uno di noi: animalista, vegano, supporter di tante battaglie per la difesa degli animali e dell’ambiente. Vegano dal 2017, in diverse occasioni ha spiegato come questa sua scelta abbia portato benefici alla sua salute e alle sue performance.

Di recente ha donato mezzo milione di dollari per la cura degli animali vittime degli incendi in Australia e lanciato un appello per far chiudere le scuole di toreri e mettere fine alla corrida. Un campione di generosità ed etica.