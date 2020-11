PA: Gianfranco Librandi (IV): con sciopero dipendenti pubblici, sindacati si pongono fuori da Storia

AgenPress. “Proclamando lo sciopero per i dipendenti della PA, i sindacati italiani hanno purtroppo scelto di essere fuori dalla storia.

In un momento drammatico per la vita nazionale, con milioni di lavoratori bloccati, aziende in crisi e il rischio di povertà che avanza, lo sciopero dei lavoratori più garantiti e tutelati è semplicemente irresponsabile.

Il giudizio storico sui sindacati della PA verrà purtroppo macchiato da questa scelta offensiva nei confronti di tutti gli altri italiani.”

Lo dichiara Gianfranco Librandi (Italia Viva).