Regione Puglia. Scandaloso!!! Emiliano nomina il vivisettore Lopalco assessore al benessere animale

– Il Prof. Pierluigi Lopalco è il cofondatore e presidente del Patto Trasversale per la Scienza, ricercatore pro vivisezione e noto alle cronache per sostenere la sperimentazione sui macachi delle Università di Torino e Parma, contro le associazioni animaliste (*)

NOI LO AVEVAMO DETTO DI NON VOTARE EMILIANO. ORA, GLI ANIMALISTI CHE IN PUGLIA HANNO VOTATO LA COALIZIONE DEL GOVERNATORE EMILIANO, NON SONO VITTIME MA COMPLICI.