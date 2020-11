Laura Corrotti (Lega): “Altro boomerang su Forlanini per la Sindaca Raggi”

AgenPress. “Costa caro in termini di credibilità il sopralluogo al Forlanini della sindaca Raggi. Oltre a creare un vero cortocircuito tra il Movimento 5 Stelle al Comune di Roma e quello in Regione Lazio che ha votato, solo pochi giorni fa, contro la mozione che ne chiedeva la riapertura; ecco che si scopre come nel 2016 in Campidoglio, quando la campagna elettorale per il bis della Raggi era ben lontana, è stata bocciata dal Pd con l’astensione dei cinque stelle un’altra mozione che richiedeva un tavolo di confronto con la Regione per la riapertura del Forlanini.

Di questo passo, sarà difficile per la sindaca e l’intero movimento dimostrare unità e credibilità su un tema così delicato.”

Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio.