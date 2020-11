Dl Ristori vada alle aziende su base fatturato

AgenPress. “Il settore degli allestimenti fieristici, in Italia, ad ad oggi ha perso il 95% del fatturato e fino a metà del 2021 non si intravede possibilità di ripartire. Nel frattempo ad oggi il settore non rientra nei decreti Ristori. Il problema sono I codici Ateco.

Lo dichiara Giacomo Portas leader dei Moderati in una nota congiunta con il segretario regionale in Campania Vincenzo Varriale e il consilgiere regionale in Campania Pasquale Di Fenza i quali aggiungono: è il metodo ad essere sbagliato, per il ristoro basterebbe semplicemente guardare alla perdita di fatturato facilmente verificabile visto che esiste la fatturazione elettronica.

Ci si appella al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte affinchè l’intero comparto non resti fuori dal sostegno economico visto che In questo settore ci sono circa 2mila imprese per 2 miliardi di fatturato, ante COVID-19 e 120mila addetti.”