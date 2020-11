Bizzotto (Lega): “La UE dica un NO definitivo a Erdogan e alla Turchia. 80 milioni di turchi musulmani non saranno mai europei”

AgenPress. “Erdogan fa la guerra in Siria, in Nagorno Karabakh, manda le sue truppe in Libia, fa il gradasso con la Grecia e Cipro nel Mediterraneo, aizza l’estremismo islamico, ci ricatta con gli immigrati e non contento chiede che Bruxelles rispetti i suoi impegni e accetti la Turchia nella UE. A quando una posizione dura e ufficiale dell’Europa contro la Turchia di Erdogan? Cosa deve succedere ancora perché Bruxelles dica chiaramente che non c’è alcuna possibilità, né ora né mai, che le porte della UE si aprano alla dittatura islamica del neo-sultano turco?

Oppure preferiamo continuare a piegarci agli interessi della Germania, notoriamente troppo legata economicamente e politicamente ad Ankara per permettersi di pronunciare un NO chiaro e tondo? Per noi 80 milioni di turchi musulmani non saranno mai Europei”.

Lo dichiara l’europarlamentare della Lega Mara Bizzotto rispetto alle ultime provocazioni del Presidente turco Erdogan che chiede di entrare in Europa.