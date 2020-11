Dalle istituzioni allo spettacolo: tutti in campo contro la violenza sulle donne

AgenPress – Rappresentanti delle istituzioni, registi, attori: sono stati in tanti a raccogliere il messaggio di impegno civile, indossando le mascherine con la scritta “Stop alla violenza sulle donne” realizzate dai detenuti degli istituti penitenziari di Salerno e Santa Maria Capua Vetere. La Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati l’ha indossata in occasione di una dichiarazione rilasciata al Tg1.



La presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati

I registi Enrico Vanzina e Mimmo Calopresti, gli attori Claudio Amendola, Ricky Memphis e Max Tortora, hanno prestato la loro immagine per promuovere la campagna di sensibilizzazione organizzata dal Ministero della Giustizia in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra oggi, 25 novembre. Un gesto simbolico per ribadire l’importanza del contrasto a una piaga gravissima e diffusa, come testimoniano le cronache quotidiane.

Il regista, sceneggiatore e produttore Enrico Vanzina

Il regista Mimmo Calopresti

L’attore e imitatore Max Tortora

L’attore e regista Claudio Amendola

L’attore Ricky Memphis

Quelle indossate dai personaggi ritratti nelle foto fanno parte di uno stock di diecimila mascherine cucite da una decina di detenute del laboratorio sartoriale della sezione femminile della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Altrettante mascherine sono, invece, state prodotte nella Casa Circondariale di Salerno nell’ambito del progetto #RICUCIAMO, nato dalla partnership fra Ministero della Giustizia-Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e Commissario straordinario di governo per l’emergenza Covid-19.