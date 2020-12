Botticelle. Roma 𝐀.𝐃. 𝟐𝟎𝟐𝟎. Le ville e i parchi non cancellano la schiavitù

A noi pare che la sorte dei cavalli sia di schiavitรน perenne.

E’ cambiata la facciata ma non la vera sostanza.

Resta lโ€™amaro in bocca per le promesse fatte in campagna elettorale da codesta giunta e non mantenute, nonchรฉ lโ€™impietoso confronto con altre realtร urbane in tutto il mondo (Chicago per dirne una ) dove lโ€™amore e il rispetto per gli Animali hanno avuto la meglio sulle manie di onnipotenza dellโ€™uomo. (Animalisti Italiani)