La Cina pianta la bandiera nazionale sulla Luna. Lasciata dalla sonda Chang’e-5

AgenPress – L’Amministrazione spaziale nazionale cinese ha rilasciato venerdì le immagini che mostrano la bandiera nazionale cinese spiegata dalla sonda Chang’e-5 sulla luna.

Le immagini sono state scattate da una telecamera panoramica installata sulla combinazione lander-ascender della sonda, prima che l’ascensore partisse dalla luna con campioni lunari giovedì in tarda serata.

In una delle immagini, un braccio robotico per raccogliere campioni lunari può essere visto accanto alla bandiera.

La sonda cinese Chang’e-5 è stata lanciata il 24 novembre e la sua combinazione lander-ascender è atterrata a nord del Mons Rumker nell’Oceanus Procellarum, noto anche come Oceano delle Tempeste, sul lato vicino della luna a dicembre 1.

Dopo che i campioni sono stati raccolti e sigillati, l’ascensore di Chang’e-5 è decollato dalla superficie lunare giovedì tardi e si prevede che effettuerà il rendezvous senza equipaggio e l’attracco con l’orbiter-returner in orbita lunare, un’impresa senza precedenti.

Chang’e-5 è una delle missioni più complicate e impegnative nella storia aerospaziale cinese, nonché la prima missione al mondo di campioni lunari in più di 40 anni. Enditem.

Una bandiera realizzata con tessuti tradizionali molto probabilmente avrebbe perso colore e si sarebbe disintegrata in un ambiente tanto ostile quanto quello lunare, fatto di polvere abrasiva, raggi cosmici non filtrati e brillamenti solari.

La bandiera deve anche essere il più leggera e compatta possibile, in quanto la navicella spaziale ha poco spazio per qualsiasi oggetto oltre alle attrezzature scientifiche. Infine, ma non meno importante, come far sì che la bandiera si conservi perfettamente durante il viaggio verso la Luna e faccia bella figura di fronte alla fotocamera? Il team della bandiera della China Aerospace Science and Industry Corporation ha scelto un progetto a rotolo, in modo che dopo essersi spiegata la bandiera fosse liscia e piatta e non sgualcita e afflosciata. È stato necessario più di un anno per trovare un nuovo materiale composito che potesse sopportare il duro ambiente lunare e avere i vividi colori nazionali della Cina. Dopo essere arrotolato, il tessuto non si attacca a temperature che vanno da 150 gradi a 150 gradi sotto zero. La bandiera realizzata con il tessuto pesa solo 12 grammi.