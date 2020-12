Padova. Prima di essere uccisi dal padre, i due fratelli hanno cercato di fuggire

AgenPress – Prima di essere uccisi del padre, Alessandro Ponti, 49 anni, Francesca, 15 anni, e Pietro, 13 avrebbero cercato di scappare dall’uomo. Ma il padre li ha uccisi entrambi con coltellate alla gola. Poi l’uomo si suicidato con la stessa arma. E’ uno dei particolari che stanno emergendo nella ricostruzione del duplice omicidio e suicidio di Trebaseleghe, nel padovano.

L’uomo e i figli si trovavano nella loro casa, una villetta due piani a Trebaseleghe, in provincia di Padova, in via Sant”Ambrogio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.