Strage Bologna. Cassazione, fu strage di Stato. Prescritti gli omicidi colposi. Disperazione familiari

AgenPress – “Il dilemma” se la strage di Bologna sia una strage ‘comune’ o ‘politica’ “non esiste”, in radice, “perché si è trattato di una strage politica, o, più esattamente di una strage di Stato”.

Lo scrivono i giudici della Corte di assise di Bologna nelle motivazioni della sentenza che, un anno fa, ha condannato in primo grado all’ergastolo Gilberto Cavallini per concorso nella strage del 2 agosto 1980 ritenendolo il quarto Nar che agì in concorso con Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini già condannati in via definitiva come esecutori materiali dell’attentato.

“Lo si comprende in maniera già esaustiva e incontestabile – si legge nelle motivazioni della sentenza – dai depistaggi che vi sono stati, soprattutto quello consacrato nelle condanne definitive emesse a carico di Gelli, Musumeci, Belmonte, Pazienza (ossia: uomini ai vertici delle istituzioni o che le stavano metastatizzando con le loro consorterie o che erano inviati speciali da Paesi esteri).

Queste persone non avrebbero avuto interesse a coprire e mandare impuniti quattro criminali che si divertivano a scatenare il panico nella popolazione e turbavano la convivenza sociale, se in ballo – concludono i giudici – non vi fosse stato anche il loro interesse. Nessuna logica può affermare il contrario”.

“Non si capisce come mai, nel variegato panorama del terrorismo di destra, Tuti, Concutelli, Delle Chiaie, Graziani, Massagrande, i vari capi di Ordine Nuovo e di Avanguardia Nazionale, Fachini, nonché Fiore e Adinolfi, fossero tutti compromessi con i Servizi e con altri poteri dello Stato, e solo i Nar (Cavallini compreso) facessero eccezione”. E’ quanto sostiene la Corte d’Assise di Bologna, nel condannare all’ergastolo Gilberto Cavallini.

I giudici escludono quindi che i Nar “fossero gli unici portatori di una verginità di intenti”, visto che avevano rapporti con ordinovisti (Cavallini era legato a doppio filo con Fachini), esponenti non secondari di Terza Posizione (Giorgio Vale), e lo stesso Roberto Fiore. “Vi sono molti elementi per affermare – spiega la Corte – che i Nar erano vicendevolmente integrati con personaggi e organizzazioni della stessa estrazione”. Inoltre, “una miriade di dichiarazioni depongono per una radicata compromissione fra terrorismo, P2, e Servizi segreti”.

Sono stati dichiarati prescritti gli omicidi colposi per la strage di Viareggio a seguito dell’esclusione dell’aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza nel lavoro: lo ha deciso la corte di Cassazione rinviando alla corte d’Appello di Firenze la riapertura dell’appello bis, anche per l’ex Ad di Fs e Rfi, Mauro Moretti. Da rivalutare la responsabilità per il solo reato di disastro ferroviario colposo. “E’ stato ridimensionato radicalmente il verdetto della Corte d’Appello di Firenze”, è il primo commento dell’avvocato Franco Coppi, difensore di Moretti, che era stato condannato a 7 anni. Ha espresso “grande soddisfazione” anche la legale Carla Manduca, che ha difeso la posizione di Rfi insieme ad Alfonso Stile, spiegando che “è stato escluso anche il risarcimento per tutte le 22 associazioni che si erano costituite come parti civili”.

Fuori dal palazzo della Cassazione, al verdetto, si è assistito a scene di disperazione fra i parenti delle 32 vittime del disastro ferroviario del giugno 2009.