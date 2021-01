Ministro Azzolina: “La Dad non può più funzionare, c’è un blackout della socialità”

AgenPress. La Ministra Istruzione Lucia Azzolina in un’intervista a “Rai Radio 1” ha dichiarato:

“Capisco la frustrazione degli studenti che non rientrano a scuola. La scuola è un diritto costituzionale“. Oggi gli studenti medi hanno indetto una mobilitazione contro la Dad. Rientrano in classe solo in 3 Regioni, Toscana, Abruzzo e Valle d’Aosta. “La Dad non può più funzionare, c’è un blackout della socialità“.

“Non voglio fare polemica con le Regioni, ma c’era stata un’intesa. Abbiamo lavorato e oggi questi sono i fatti“