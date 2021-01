AgenPress. “Spiace dover chiarire qualcosa che non necessiterebbe di spiegazioni. Ma non ho rivolto alcun insulto alla ministra Bellanova. Mi sono messo in contatto con i suoi uffici per spiegare la vicenda. L’insulto non fa parte del mio stile. E chi dice il contrario compie solo un’operazione di mistificazione”.

Lo dichiara il deputato, componente della commissione Finanze, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.