Covid. Speranza, vaccinare subito personale sanitario, Rsa e persone dagli 80 anni in su

AgenPress – “Le prime tappe della campagna di vaccinazione sono chiare e definite: innanzitutto il personale sanitario, le Rsa e le persone dagli 80 anni in su. Si tratta di oltre 6 milioni di persone di cui più di 4 sono over-80. Aver scelto questa priorità rappresenta un tratto di umanità e civiltà profondamente giusto”.

Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza alla Camera. “Non credo ci possano essere dubbi: il Ssn, tanto più in una grave emergenza, ha obbligo di tutelare innanzitutto il diritto alla salute a partire dai più deboli, che corrono più rischi di perdere la vita”.

Al termine di “questa prima fase avremo raggiunto tre obiettivi molto importanti: mettere in sicurezza il personale sanitario che è la prima linea, mettere in sicurezza ospedali e rsa, e mettere in sicurezza i nostri anziani che sono stati quelli più duramente colpiti”.