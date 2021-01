Lucio Malan (FI): ‘genitore 1 e 2’ legittima reato

AgenPress. “Nelle gravi difficoltà che affliggono il Paese il ministro Lamorgese annuncia di eliminare ‘padre’ e ‘madre’ dai documenti. Provvedimento contro la Costituzione, contro la natura o – per essere più alla moda – contro la scienza. Anche se non ci vuole una scienza per sapere che i bambini nascono esclusivamente da un padre e una madre.

A questo punto non ci sarà ragione per non iscrivere un numero indefinito di ‘genitori’, visto che la parola è totalmente privata di senso. Con questo assurdo provvedimento, peraltro preso al di fuori e senza alcuna consultazione del del Parlamento, si legittima il reato dell’utero in affitto, purché commesso all’estero.

Molti esponenti della sinistra si sono più volte lodevolmente espressi contro questa pratica che trasforma le donne in schiave e i bambini in merce: ora vedremo cosa faranno o diranno sul gesto del ministro dell’interno.”

E’ quanto dichiara in una nota Lucio Malan, senatore di Forza Italia.