Usa. Biden cancellerà le restrizioni anti aborto. Fondi a ong per praticarlo e promuoverlo

AgenPress – L’amministrazione Biden cancellerà le restrizioni anti aborto legati ai finanziamenti governativi e si unirà al Covax, il programma internazionale per l’acquisto e l’equa distribuzione dei vaccini nel mondo. Lo ha annunciato l’immunologo Anthony Fauci intervenendo come delegato americano ad una riunione dell’Oms. Fauci ha spiegato che Biden revocherà la cosiddetta Mexico City policy, che vieta alle ong straniere di praticare o promuovere l’aborto per poter ricevere i fondi federali per la pianificazione familiare.

Una politica introdotta da Ronald Reagan nel 1984, rimossa da tutti i presidenti democratici e reintrodotta da tutti i presidenti repubblicani. Il tema dell’aborto è uno dei più delicati per Biden perché una parte delle gerarchie cattoliche americane resta fortemente contraria.