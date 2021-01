Navalny. 3454 sostenitori arrestati. Proteste anche in Bulgaria con slogan “Libertà per Navalny”

AgenPress – Sono 3.454, le persone fermate dalla polizia nelle proteste contro la detenzione dell’oppositore Alexey Navalny avvenute in circa 65 città della Russia. Lo sostiene l’ong Ovd-Info su Twitter.

Proteste con lo slogan “Libertà per Navalny” si sono svolte oggi pomeriggio in due città bulgare. Nella capitale Sofia alcune decine di manifestanti, tra i quali diversi politici extraparlamentari, si sono radunati davanti all’ambasciata russa. La protesta è stata organizzata dal rappresentante dell’opposizione russa Evgheny Chupov, che un anno fa aveva chiesto asilo politico in Bulgaria.

L’altra manifestazione a sostegno di Alexiei Navalny si è svolta nella città di Varna, sul Mar Nero, dove circa 120 russi residenti in Bulgaria si sono radunati davanti al Consolato generale di Mosca per chiedere l’immediata liberazione di Navalny. Su Twitter, il ministro degli Esteri bulgaro Ekaterina Zaharieva ha condannato oggi gli arresti dei manifestanti pacifici che sostengono Alexiei Navalny scesi in piazza in tutta la Russia.