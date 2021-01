Tajani (FI): “Il Patto di unità nazionale è stato sempre bocciato da M5S e Pd”

AgenPress. Antonio Tajani, vice presidente di Forza Italia, intervistato da SkyTg24 ha affermato che Silvio Berlusconi è stato sempre disponibile a sostenere l’Italia, ma il Patto di unità nazionale è stato sempre bocciato da M5S e Pd.

Forza Italia non ha mai chiesto il voto. Siamo sempre stati pronti a sederci a un tavolo e siamo ancora pronti a farlo. Ma la parola spetta al capo dello Stato in cui abbiamo massima fiducia. Noi non diamo voti sottobanco, ci affidiamo al capo dello Stato per indicare un percorso per il futuro – conclude Tajani – .