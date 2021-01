Egitto. Arrestato caricaturista per video anniversario rivoluzione che ha rovesciato Mubarak

AgenPress – Domenica sera le autorità egiziane hanno arrestato l’artista caricaturale e regista di film d’animazione Ashraf Hamdi, dopo che aveva pubblicato un video in occasione del decimo anniversario della rivoluzione egiziana del 25 gennaio, che ha rovesciato l’autocrate di lunga data Hosni Mubarak.

“Vengo arrestato”, Hamdi ha postato domenica sul suo account Facebook in tarda serata, a cui centinaia di persone hanno espresso preoccupazione e hanno chiesto dove fosse stato portato e cosa gli stesse accadendo.

Oltre 400 persone hanno condiviso il post di Facebook nel disperato tentativo di attirare l’attenzione sul suo arresto.

Hamdi, che in precedenza ha lavorato come fumettista per la rivista governativa Sabah Al-Khair e per il sito web Masrawy, ha ottenuto riconoscimenti per i suoi video animati, che forniscono commenti su questioni sociali attraverso personaggi dei cartoni animati.

Hamdi pubblica regolarmente sul suo canale YouTube, Egyptoon , dove ha oltre tre milioni di abbonati e riceve centinaia di migliaia, a volte milioni, di visualizzazioni per video.

I video riflettono su questioni sociali e politiche, così come sull’attualità in Egitto e in tutto il Medio Oriente, in modo divertente.

In uno dei suoi video più recenti, Hamdi racconta le esperienze vissute durante la rivoluzione del 25 gennaio nel 2011, inclusi alcuni degli slogan popolari che sono stati cantati, come “pane, libertà, giustizia sociale”.

Nel video, un personaggio animato parla dei suoi sentimenti di essere messo a tacere e delle sue speranze che la rivoluzione continui.

“Sono la voce quando il mondo vuole il silenzio. Sono io quello che ha resistito all’ingiustizia, alla corruzione, alla tirannia. Sono io che ho chiesto pace, pane, libertà e giustizia sociale. Sono io che ho sorriso mentre mi hanno sparato. Sono quello il cui sangue stava versando per terra ed è stato calpestato.

“Sono quello che, nel mezzo della frustrazione e del sentirsi a pezzi, sto dicendo alla gente che la futilità è un tradimento. Continueremo il viaggio. Io sono quello che è di fronte a te con tutta la gloria, ma in realtà noi Continuerà.”

Il video animato termina con la parola araba “mikamileen”, che significa “continueremo”.

Gamal Eid, il direttore della Rete araba per l’informazione sui diritti umani, ha rilasciato una dichiarazione chiedendo il rilascio di Hamdi e sottolineando che il suo arresto è una chiara indicazione che la repressione dell’Egitto contro gli attivisti e le voci dissenzienti è ancora in pieno vigore.

“Speriamo che il pubblico ministero agisca e interrompa queste azioni… Ashraf Hamdi è un artista che conosce solo i suoi pennelli, i colori e la tastiera.

“Il suo arresto, in coincidenza con l’anniversario della rivoluzione, chiarisce che la polizia e le autorità non sono cambiate e che questo approccio è una caratteristica intrinseca dell’apparato di polizia. Il procuratore generale svolgerà il suo ruolo nella protezione della legge e della libertà? dei cittadini? ”