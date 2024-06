Accordo di sicurezza UE-Ucraina. Ecco cosa prevede. Ferma condanna dell’aggressione russa

AgenPress – L’accordo è stato firmato dal presidente Zelensky a margine del vertice dell’UE a Bruxelles, il 27 giugno.

“Per la prima volta, questo accordo sancirà l’impegno di tutti i 27 Stati membri a fornire all’Ucraina un ampio sostegno, indipendentemente da eventuali cambiamenti istituzionali interni”, ha detto Zelensky al termine della cerimonia della firma.

L’Unione europea e l’Ucraina condividono valori comuni, vale a dire la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e lo Stato di diritto, nonché interessi condivisi in termini di pace, sicurezza, stabilità e prosperità.

Impegnati nel rispetto di questi valori e interessi comuni e in linea con le conclusioni del Consiglio europeo[1] e la dichiarazione congiunta di sostegno all’Ucraina del 12 luglio 2023[2], l’Unione europea e i suoi Stati membri contribuiranno, a lungo termine e insieme, con i partner, agli impegni in materia di sicurezza nei confronti dell’Ucraina, che aiuteranno l’Ucraina a difendersi, a resistere agli sforzi di destabilizzazione e a scoraggiare futuri atti di aggressione.

L’Unione europea e l’Ucraina ribadiscono la loro ferma condanna della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, che costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite. L’Unione europea riafferma il suo fermo sostegno all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina all’interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale dal 1991, al diritto intrinseco dell’Ucraina all’autodifesa contro l’aggressione russa, sancito dall’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, e al perseguimento di un accordo globale , una pace giusta e sostenibile.

L’Unione europea ribadisce che il futuro dell’Ucraina e dei suoi cittadini è all’interno dell’Unione europea e ricorda le decisioni storiche del Consiglio europeo di concedere lo status di paese candidato all’Ucraina e di aprire i negoziati di adesione con l’Ucraina. L’Unione europea elogia i sostanziali progressi compiuti dall’Ucraina, anche nel mezzo della guerra su vasta scala in corso della Russia contro l’Ucraina.[3]

L’Unione europea e i suoi Stati membri contribuiscono in modo cruciale alla sicurezza e alla resilienza immediate e a lungo termine dell’Ucraina attraverso assistenza militare e civile, sostegno umanitario, finanziario, commerciale ed economico, accoglienza di sfollati, sostegno alle riforme, ripresa e ricostruzione, nonché misure restrittive, sostegno ai meccanismi di responsabilità, sostegno diplomatico e sensibilizzazione globale. L’Unione europea sostiene le riforme dell’Ucraina nel suo percorso di adesione all’UE e cerca di sfruttare appieno il potenziale dell’attuale accordo di associazione e della zona di libero scambio globale e approfondita. L’assistenza complessiva all’Ucraina e al suo popolo da parte dell’Unione europea e dei suoi Stati membri ammonta finora a quasi 108 miliardi di euro, inclusi 39 miliardi di euro di sostegno militare, di cui 6,1 miliardi di euro tramite l’European Peace Facility (EPF). Il nuovo Fondo di assistenza all’Ucraina nell’ambito dell’EPF aggiunge altri 5 miliardi di euro per il 2024 per garantire ulteriore assistenza e formazione militare e ulteriori aumenti annuali comparabili potrebbero essere previsti fino al 2027, in base alle esigenze ucraine e soggetti all’orientamento politico del Consiglio. Inoltre, l’Unione Europea ha istituito l’Ukraine Facility da 50 miliardi di EUR per fornire un sostegno finanziario prevedibile all’Ucraina nel periodo 2024-2027 (7,9 miliardi di EUR già erogati). L’Unione Europea ha anche accettato di utilizzare le entrate straordinarie derivanti dai beni immobilizzati della Russia per sostenere l’Ucraina.

L’Unione europea è determinata a continuare a fornire all’Ucraina e al suo popolo tutto il necessario sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico per tutto il tempo necessario e con l’intensità necessaria.

Basandosi sul sostegno esistente, gli impegni in materia di sicurezza dell’Unione europea comprendono un sostegno prevedibile, a lungo termine e sostenibile per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina, anche attraverso le missioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), nonché impegni in materia di sicurezza più ampi, che dovrebbero essere considerati in un modo olistico. La sicurezza, la resilienza e il sostegno alla difesa, nonché l’assistenza macrofinanziaria, umanitaria, per la ricostruzione e le riforme, si rafforzeranno a vicenda.

Il sostegno militare e gli impegni in materia di sicurezza saranno forniti nel pieno rispetto della politica di sicurezza e di difesa di alcuni Stati membri e tenendo conto degli interessi di sicurezza e di difesa di tutti gli Stati membri.

Da parte sua, l’Ucraina si impegna a:

Continuare a intraprendere riforme, anche in linea con il suo percorso verso l’Unione Europea e nell’area della sicurezza, dell’intelligence e della difesa. Ciò include la supervisione civile delle forze di sicurezza e difesa, l’efficienza e la trasparenza delle istituzioni di difesa e il rafforzamento della sua industria della difesa, basandosi sulla strategia industriale di difesa europea;

Rafforzare le misure di trasparenza e responsabilità per quanto riguarda l’assistenza ricevuta;

Contribuire positivamente alla sicurezza dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, anche condividendo informazioni e lezioni apprese, ove opportuno.

I. Impegni sugli aspetti di sicurezza e difesa

1. Fornitura prevedibile, efficiente, sostenibile e a lungo termine di attrezzature militari

Con la creazione dell’Ukraine Assistance Fund all’interno dell’EPF, l’Unione europea continuerà a supportare la fornitura di equipaggiamento militare e addestramento letali e non letali all’Ucraina. Sulla base delle iniziative UE e bilaterali sulle munizioni, in particolare l’iniziativa da 1 milione di colpi, missili e difesa aerea, l’Unione europea e gli Stati membri accelereranno e intensificheranno la fornitura di tutta l’assistenza militare necessaria. L’Ukraine Assistance Fund avrà un budget di 5 miliardi di euro per il 2024. Ulteriori aumenti annuali comparabili potrebbero essere previsti fino al 2027, in base alle esigenze ucraine e soggetti all’orientamento politico del Consiglio. Questo supporto continuerà a essere guidato dalle mutevoli esigenze delle Forze armate ucraine e a integrare gli sforzi bilaterali degli Stati membri dell’UE. Il supporto UE sarà fornito in consultazione con i partner, in particolare nell’ambito del quadro del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina, e al fine di incentivare la cooperazione tra i partner dell’industria della difesa europea e ucraina.

2. Formazione militare e riforma della difesa

L’Unione europea continuerà a fornire formazione alle forze di sicurezza e di difesa dell’Ucraina, in particolare attraverso la missione di assistenza militare dell’UE a sostegno dell’Ucraina (EUMAM). I futuri obiettivi addestrativi dovrebbero essere continuamente adeguati in termini di numeri e competenze, in base alle esigenze di combattimento espresse dalle forze armate ucraine e in coordinamento con i partner. Gli sforzi di formazione dell’Unione europea dovrebbero inoltre contribuire alla riforma a lungo termine delle forze armate ucraine e del settore della sicurezza e della difesa dell’Ucraina, anche nel settore della governance e dell’istruzione militare professionale.

3. Cooperazione tra l’industria della difesa europea e quella ucraina

L’Unione Europea e l’Ucraina promuoveranno una maggiore cooperazione tra le rispettive industrie della difesa nello spirito della strategia europea per l’industria della difesa. L’Unione europea e l’Ucraina beneficeranno reciprocamente di iniziative che consentiranno all’Ucraina di partecipare ad appalti congiunti e di sostenere l’industria della difesa ucraina nel suo sviluppo industriale e nel rafforzamento dei legami con la base industriale e tecnologica della difesa europea, anche attraverso un ufficio per l’innovazione della difesa dell’UE. a Kiev. L’Unione Europea e l’Ucraina riconoscono la necessità di aumentare e garantire la disponibilità tempestiva di prodotti per la difesa sviluppando una base industriale e tecnologica di difesa europea e ucraina più reattiva e resiliente che sia in grado di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, tenendo conto delle misure esistenti degli Stati membri dell’UE Stati. L’Unione Europea lavorerà con l’Ucraina per rafforzare la protezione della tecnologia e dei diritti di proprietà intellettuale nel settore della difesa.

Una cooperazione più forte con l’industria della difesa ucraina contribuirà a rafforzare la capacità dell’Ucraina di difendersi e andrà a beneficio della capacità dell’industria della difesa europea di sostenere le esigenze sia degli Stati membri che dell’Ucraina.

4. Resilienza, minacce informatiche e ibride, tra cui manipolazione e interferenza di informazioni straniere

L’Unione Europea e l’Ucraina rafforzeranno la cooperazione sulla resilienza, concentrandosi sul contrasto alle minacce ibride e informatiche, alla manipolazione e all’interferenza delle informazioni straniere (FIMI), nonché sulla protezione delle infrastrutture critiche. L’UE sosterrà l’Ucraina nel prevenire, scoraggiare e rispondere a queste minacce attraverso l’uso integrato degli strumenti dell’UE, nonché nel migliorare la resilienza informatica attraverso il rafforzamento delle capacità, la formazione sulla sicurezza informatica, il supporto allo sviluppo legislativo e politico, l’interoperabilità metodologica, l’assistenza tecnica e attraverso il supporto alla risposta rapida ove necessario. L’Unione Europea e i suoi Stati membri trarranno vantaggio anche dall’esperienza dell’Ucraina in questi ambiti.

L’Unione Europea e l’Ucraina cercheranno di intensificare ulteriormente la loro cooperazione politica e tecnica sulle questioni informatiche, anche avvalendosi del consolidato dialogo informatico. L’Ucraina cercherà di rafforzare la cooperazione nel quadro del Centro europeo di eccellenza per la lotta alle minacce ibride (Helsinki, Finlandia).

L’UE e l’Ucraina lavoreranno per rafforzare la coesione sociale come aspetto importante della resilienza sociale. L’UE fornirà supporto per la stabilizzazione nei territori liberati e adiacenti e per la reintegrazione delle popolazioni sfollate e dei veterani, nonché per affrontare i traumi della guerra.

5. Azione antimine militare e civile

L’azione contro le mine rimarrà un elemento chiave nel breve e lungo termine. L’Unione europea continuerà a fornire supporto all’azione contro le mine militare e civile, incluso lo sminamento umanitario, basandosi sulle azioni esistenti per rafforzare le capacità delle autorità ucraine di affrontare la contaminazione su larga scala causata da mine terrestri e marine e residuati bellici esplosivi e liberare terreni per un uso produttivo, nonché garantire una navigazione sicura e protetta nella regione del Mar Nero. L’Unione europea e l’Ucraina continueranno a lavorare insieme verso un approccio di governance dell’azione contro le mine più coordinato e integrato.

6. Riforma del settore della sicurezza civile e sostegno alle forze dell’ordine

L’Unione europea continuerà a sostenere le riforme del settore della sicurezza civile, dell’intelligence e della gestione delle frontiere dell’Ucraina, in linea con il percorso dell’Ucraina verso l’UE e con il piano strategico generale per la riforma dell’intero settore delle forze dell’ordine, in particolare attraverso la missione consultiva dell’UE in Ucraina (EUAM ). A questo proposito, la Missione fornirà consulenza strategica e sostegno pratico agli sforzi di riforma in linea con gli standard dell’UE e i principi internazionali di buon governo e diritti umani. L’Ucraina si impegna ad adottare e attuare efficacemente tali riforme. L’Unione europea continuerà inoltre a rafforzare le capacità delle istituzioni ucraine del settore della sicurezza civile, la gestione integrata delle frontiere e le capacità di combattere la criminalità organizzata e transfrontaliera, nonché ad affrontare le sfide urgenti legate alla guerra, come il sostegno agli sforzi di responsabilità , indagine e perseguimento dei crimini internazionali, anche per quanto riguarda il patrimonio culturale ucraino, e ripristino dello stato di diritto nei territori liberati e adiacenti, anche attraverso l’EUAM. L’Ucraina si impegna a sviluppare rapidamente un’adeguata capacità di controllo e indagine per contrastare e perseguire efficacemente il contrabbando su larga scala di qualsiasi merce.

7. Prevenire e contrastare la diversione di armi da fuoco e di armi leggere e di piccolo calibro

L’Unione europea e l’Ucraina intensificheranno i lavori per prevenire e contrastare la diversione di armi da fuoco e di armi leggere e di piccolo calibro (SALW), delle loro munizioni ed esplosivi. L’Unione europea continuerà a sostenere l’Ucraina nello sviluppo di una solida capacità di monitorare le scorte, l’acquisizione e il possesso di armi da fuoco e SALW, indagare e perseguire il loro possesso e traffico illegali e sostenere la cooperazione e l’assistenza internazionale in questo settore. L’UE sosterrà la designazione e lo sviluppo di strutture appropriate, mirate a un controllo e uno smaltimento efficaci di armi da fuoco e SALW. L’UE e l’Ucraina esporranno e contrasteranno attivamente anche la manipolazione delle informazioni russe in questo settore.

8. Sostegno alla sicurezza energetica, alla transizione energetica e alla sicurezza nucleare

L’Unione europea continuerà a sostenere la sicurezza e la transizione energetica, la sicurezza nucleare in Ucraina e a rafforzare l’autorità di regolamentazione nucleare ucraina e a fornire sostegno allo sviluppo di capacità su questioni chimico-biologiche-radiologiche e nucleari (CBRN) nonché sui controlli commerciali strategici (controllo delle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso). In vista del percorso dell’Ucraina verso l’UE, l’Ucraina si adopererà per allinearsi all’acquis dell’UE. Il meccanismo unionale di protezione civile (UCPM) continuerà a fornire assistenza in natura al settore energetico ucraino nonché assistenza CBRN. L’Unione Europea e l’Ucraina approfondiranno la cooperazione nel quadro dell’iniziativa dell’UE “Centri di eccellenza per la riduzione delle minacce CBRN” per migliorare le capacità di sicurezza e il contrasto efficace delle minacce CBRN e la preparazione ai disastri causati dall’uomo.

9. Condivisione di intelligence e immagini satellitari

L’Unione europea e l’Ucraina continueranno a condividere intelligence e immagini satellitari, entro parametri concordati.

II. Impegni di sicurezza più ampi

1. Sostenere i progressi dell’Ucraina nel processo di adesione all’Unione Europea e il continuo sostegno alle riforme

L’Unione europea sottolinea che l’allargamento è un investimento geostrategico per la pace, la sicurezza, la stabilità e la prosperità. L’Unione europea continuerà a sostenere il percorso dell’Ucraina verso l’UE e le relative riforme. L’Ucraina si impegna a intensificare gli sforzi di riforma, in particolare nel settore dello Stato di diritto, in linea con la natura meritocratica del processo di adesione e con l’assistenza dell’UE.

2. Continuo sostegno diplomatico all’Ucraina e impegno globale verso una pace globale, giusta e sostenibile in Ucraina

L’Unione europea e l’Ucraina accolgono con favore l’esito del vertice sulla pace in Ucraina tenutosi nel giugno 2024 in Svizzera. L’Unione europea e i suoi Stati membri proseguiranno i loro sforzi per ottenere il più ampio sostegno internazionale, soprattutto da parte dei principali paesi in via di sviluppo e delle economie emergenti, per una pace globale, giusta e duratura basata sui principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, in linea con i principi chiave e gli obiettivi della formula di pace dell’Ucraina. Spetterà all’Ucraina decidere sulle reali condizioni dei negoziati.

3. Sostegno finanziario prevedibile e sostegno alla ripresa, ricostruzione e modernizzazione

L’Unione europea garantirà un sostegno finanziario prevedibile per mantenere la stabilità macroeconomica dello Stato e sostenere la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione, la crescita economica, le riforme legate all’adesione e la resilienza generale, anche attraverso lo strumento per l’Ucraina, attuato in linea con il piano per l’Ucraina, e altri strumenti e programmi pertinenti, nonché l’approccio Team Europe. Questo sostegno terrà conto delle dimensioni della difesa, della resilienza e della coesione sociale e includerà aspetti quali la resilienza delle infrastrutture critiche, come l’energia e i trasporti, l’aspetto della mobilità militare delle infrastrutture, la sicurezza informatica, la politica industriale a sostegno dell’industria della difesa, lo sminamento umanitario e le esigenze dei territori liberati e adiacenti. Il meccanismo di protezione civile dell’UE (UPCM) continuerà a sostenere i servizi di emergenza dell’Ucraina per proteggere le persone e le infrastrutture civili.

4. Graduale integrazione nel mercato unico dell’UE

L’Unione Europea continuerà a sostenere l’economia ucraina facilitando il commercio, sfruttando appieno il vasto potenziale dell’Accordo di Associazione, inclusa la Zona di Libero Scambio Integrale e Profonda. L’Unione Europea continuerà a investire in una migliore connettività con l’Ucraina, in particolare, per garantire un’adeguata capacità delle Solidarity Lanes, date le persistenti minacce della Russia alla navigazione sul Mar Nero, e preparandosi per maggiori flussi commerciali lungo il percorso dell’Ucraina verso l’UE, insieme all’implementazione dell’acquis dell’UE. L’UE continuerà inoltre a lavorare per l’integrazione delle reti di trasporto, telecomunicazioni ed energia dell’Ucraina con le reti transeuropee.

5. Protezione continua alle persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia

L’Unione europea continuerà a fornire protezione e assistenza all’interno dell’Unione europea alle persone che fuggono dalla guerra di aggressione della Russia. L’Unione europea continuerà inoltre a fornire sostegno agli sfollati interni e ad altri gruppi vulnerabili, compresi gli anziani e le persone con disabilità.

6. Continua disponibilità a mantenere e ad imporre nuove misure restrittive per sostenere la pressione contro la Russia e piena ed efficace attuazione delle sanzioni esistenti

L’Unione Europea e l’Ucraina continueranno ad aumentare ulteriormente la pressione sulla Russia al fine di indebolire la sua capacità di condurre la guerra di aggressione, anche attraverso sanzioni imposte alla Russia, a coloro che forniscono sostegno materiale alla sua guerra di aggressione contro l’Ucraina e ai paesi terzi. paesi che consentono l’elusione delle sanzioni. L’Unione europea continuerà a impegnarsi per la piena ed efficace attuazione delle sanzioni e per affrontare e contrastare l’elusione. L’Unione europea continuerà a portare avanti i lavori su ulteriori misure restrittive, perseguendo al tempo stesso uno stretto coordinamento con l’Ucraina e i suoi partner.

7. Portare avanti il ​​lavoro verso l’utilizzo dei proventi derivanti dalle attività immobilizzate della Russia per sostenere l’Ucraina

L’Unione europea proseguirà i lavori relativi all’utilizzo delle entrate straordinarie detenute da soggetti privati ​​e derivanti direttamente dai beni immobilizzati della Russia per sostenere l’Ucraina, in linea con gli obblighi contrattuali applicabili, in conformità con il diritto dell’UE e internazionale e in coordinamento con i partner.

8. Sostegno ai meccanismi di responsabilità per i crimini internazionali, compreso un tribunale per il crimine di aggressione

L’Unione Europea e l’Ucraina riaffermano che non può esserci impunità. L’Unione europea e l’Ucraina rimarranno fermamente impegnate a garantire la piena responsabilità dei crimini di guerra e degli altri crimini internazionali commessi in relazione alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, anche attraverso indagini e procedimenti giudiziari, se del caso, da parte della Corte penale internazionale. Sosterrà l’istituzione di un tribunale per il perseguimento del crimine di aggressione contro l’Ucraina e continuerà a sostenere il lavoro del Centro internazionale per il perseguimento del crimine di aggressione contro l’Ucraina (ICPA). L’Unione europea continuerà inoltre a sostenere tutte le fasi del ciclo di responsabilità, dalle indagini all’azione giudiziaria e al processo adeguati, garantendo infine riparazione e risarcimento alle vittime. Come primo passo tangibile in questa direzione, l’Unione europea ribadisce il suo sostegno al registro dei danni causati dall’aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina da parte del Consiglio d’Europa.

9. Rafforzare ulteriormente la cooperazione regionale, incluso il partenariato orientale e nella regione del Mar Nero

L’Unione Europea continuerà a promuovere la cooperazione regionale, che contribuirà alla resilienza e alla sicurezza complessive dell’Ucraina. Il Partenariato orientale, in tutte le sue dimensioni, continuerà a rafforzare la resilienza dei paesi confinanti. La cooperazione regionale su questioni relative alla sicurezza (tra cui il rafforzamento del dialogo sulla sicurezza, la lotta contro le minacce informatiche e ibride, la protezione dell’energia marittima critica, dei trasporti e delle infrastrutture digitali e la manipolazione e l’interferenza delle informazioni straniere) rimarrà cruciale e continuerà a livelli appropriati, anche attraverso dialoghi informatici e accordi di lavoro. Un approccio strategico dell’UE per la regione del Mar Nero rafforzerà ulteriormente la cooperazione e la resilienza regionali. Basandosi sulla Sinergia del Mar Nero, un approccio più strategico al Mar Nero contribuirà a sbloccare il potenziale economico, democratico e cooperativo della regione in un ambiente sicuro e stabile. La cooperazione regionale del Mar Nero sarà fondamentale per affrontare sfide transnazionali come lo sminamento e l’inquinamento.

L’UE e i suoi Stati membri restano risoluti nel chiedere alla Federazione Russa di cessare di ostacolare la libertà di navigazione nel Mar d’Azov e nel Mar Nero, che sta causando o esacerbando crisi e perturbazioni regionali e internazionali, in particolare nel settore agricolo dell’Ucraina, e la sicurezza alimentare globale.

III. Meccanismi di consultazione

Oltre agli attuali meccanismi di dialogo politico, tra cui riunioni regolari a livello di vertice, ministeriale e di altro tipo, in particolare dialoghi annuali su questioni di sicurezza e difesa, l’Unione europea e l’Ucraina sono pronte a tenere consultazioni straordinarie da istituire di comune accordo.

In caso di aggressione futura, l’Unione europea e l’Ucraina, su richiesta di una delle due parti, si consulteranno entro 24 ore sulle esigenze dell’Ucraina nell’esercizio del suo diritto di autodifesa sancito dall’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. L’Unione europea e l’Ucraina determineranno rapidamente i prossimi passi appropriati, in conformità con questi impegni, senza pregiudicare il carattere specifico della politica di sicurezza e difesa di alcuni Stati membri. L’Unione europea e i suoi Stati membri discuteranno anche misure aggiuntive per scoraggiare qualsiasi escalation militare contro l’Ucraina. Al fine di garantire la risposta più ampia ed efficace a qualsiasi futuro attacco armato, i Partecipanti possono modificare queste disposizioni al fine di allinearle a qualsiasi meccanismo che l’Ucraina potrebbe successivamente concordare con i suoi altri partner internazionali, compresi i partecipanti alla Dichiarazione congiunta del 12 luglio 2023.

IV. Disposizioni finali

L’Unione Europea e l’Ucraina concordano che gli impegni di sicurezza dell’Unione Europea nei confronti dell’Ucraina rimarranno in vigore mentre l’Ucraina persegue il suo percorso europeo. L’Unione Europea e l’Ucraina continueranno a intraprendere azioni concrete nelle aree espresse in questi impegni. L’Unione Europea e l’Ucraina sono pronte ad approfondire costantemente la loro cooperazione sulla base di un accordo reciproco e a rivedere gli impegni di sicurezza dell’Unione Europea entro e non oltre dieci anni dalla data della firma di questi impegni.

L’Unione europea e l’Ucraina convengono che l’impegno a lungo termine dell’Unione europea nei confronti dell’Ucraina continuerà sulla base del fatto che l’Ucraina rispetta e si impegna a promuovere i valori su cui si fonda l’Unione, di cui all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea, vale a dire il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

Gli impegni di sicurezza dell’Unione europea e gli impegni bilaterali di sicurezza conclusi tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Ucraina sono complementari e si rafforzano a vicenda. L’Unione Europea faciliterà il coordinamento tra gli Stati membri dell’Unione Europea e coopererà con altri partner sull’attuazione dei rispettivi impegni di sicurezza.