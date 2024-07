Peste Suina, Lucia Lo Palo (Arpa Lombardia): “Preoccupante il rapporto Ue. La natura si ribella agli allevamenti intensivi”

AgenPress. A poche ore dalla pubblicazione del rapporto Ue sulla peste suina e sulla sua diffusione in Italia, dal Nord al Centro, con oltre 2400 carcasse già ritrovate colpito dal morbo, ai microfoni di Giornale Radio nella trasmissione Spin Doctor, condotta da Luigi Crespi, interviene la presidente dell’Arpa Lombardia, Lucia Lo Palo.

“A fronte di un quadro della situazione disegnato dagli esperti di Psa, ritengo che prima ancora di parlare della malattia e della sua diffusione ci sia una questione etica che riguarda gli allevamenti intensivi, dove la Psa trova terreno fertile per la sua propagazione: troppe volte gli animali non vengono allevati con criterio e non vengono rispettati e stiamo assistendo all’intelligenza della natura che si ribella e lo fa con queste epidemie.

Sconsigliare l’uso della carne di maiale? I controlli sono in atto e non esiste per ora un problema di sicurezza alimentare. Semmai è la stagione caldissima che sconsiglia il consumo di questa carne. Carne di cinghiale? Stare alla larga dai cacciatori della domenica che non garantiscono i controlli sanitari corretti”, conclude la presidente Lo Palo.