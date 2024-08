MO, liste di proscrizione. CER: “Ora repertorio antisemita completo. Chiediamo alla politica condanna netta e corale”

AgenPress. La Comunità ebraica di Roma esprime la più ferma condanna della lista di proscrizione dei presunti “agenti sionisti” apparsa su Internet, e solidarietà a quanti vi sono citati, in particolare ai numerosi iscritti alla CER.

Mancava soltanto lo strumento della lista di proscrizione, e della gogna pubblica con nomi e cognomi, per completare il repertorio sconfortante di un antisemitismo risorto e che sempre più alza la voce e il livello delle sue minacce.

Additare gli obiettivi di un odio razzista, viscerale, mai sconfitto, è di per sé una forma di violenza e istigazione alla violenza, rispetto alla quale invitiamo il mondo politico e culturale a pronunciarsi in modo netto, chiaro e soprattutto corale, perché in gioco sono i valori stessi sui quali è fondata la nostra democrazia.