Ucraina. Kramatorsk, ritrovato il corpo del giornalista Reuters morto sotto i missili russi

AgenPress – A Kramatorsk, il corpo di un uomo è stato trovato sotto le macerie di un hotel distrutto da un attacco missilistico.

Lo ha riferito il consiglio comunale di Kramatorsk , citando Oleksandr Honcharenko, capo dell’amministrazione militare della città.

“I soccorritori hanno trovato il corpo del deceduto sotto le macerie”, si legge nel post.

L’agenzia di stampa Reuters aveva reso noto che il giornalista disperso era un membro del suo team in Ucraina. “Un membro della squadra Reuters che copriva la guerra in Ucraina è disperso e altri due sono stati ricoverati in ospedale dopo un attacco a un hotel nella città ucraina orientale di Kramatorsk”, scrive l’agenzia sul suo sito, precisando che la sua troupe che alloggiava nell’Hotel Sapphire colpito era composta da sei persone.

Secondo l’ufficio del procuratore regionale di Donetsk, il corpo del cittadino britannico deceduto è stato recuperato da sotto le macerie dell’hotel distrutto. Altri giornalisti dei media stranieri di 38, 40, 41 e 46 anni hanno riportato ferite da mine e esplosioni, lesioni cerebrali, una gamba rotta, commozioni cerebrali, ferite da taglio e contusioni. Una residente della città di 32 e 34 anni, che si trovavano nelle loro case al momento dell’attacco, sono rimaste ferite.

È stata avviata l’indagine preliminare sulla violazione delle leggi e degli usi di guerra (parte 2 dell’articolo 438 del codice penale ucraino).