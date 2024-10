Russia. Tribunale ordina arresto giornalista CNN per reportage su Kursk. Putin vieta critiche

AgenPress – Un tribunale russo ha ordinato l’arresto in contumacia del giornalista della CNN Nick Paton Walsh per aver fatto un reportage dal territorio controllato dagli ucraini nella regione russa di Kursk.

Mosca ha avviato diversi procedimenti penali contro i giornalisti occidentali che avevano prodotto reportage dalla regione di Kursk dopo l’incursione a sorpresa di Kiev in agosto.

Li ha accusati di aver attraversato illegalmente la frontiera. Il tribunale Leninsky della città di Kursk ordinò l’arresto di Paton Walsh, chiedendone l’estradizione in Russia.

“La corte ha deciso che Nick Paton Walsh venga arrestato mentre si trova in territorio russo o in seguito a estradizione”, ha affermato la corte in una nota.

Paton Walsh è un giornalista britannico che in passato ha lavorato per Channel 4 News e per il quotidiano The Guardian a Mosca.

All’inizio di questa settimana, la Russia ha ordinato l’arresto di due giornalisti italiani per aver riferito dall’interno della regione di Kursk.

Dopo l’incursione del 6 agosto, le forze ucraine hanno preso il controllo di ampie zone della regione russa di Kursk. La Russia ha vietato le critiche alla sua offensiva in Ucraina.