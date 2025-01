Festa del Tricolore 2025: Il valore dei simboli della Repubblica per i giovani

“Festa del Tricolore 2025. La Fondazione Insigniti OMRI promuove i simboli della Repubblica, coinvolgendo anche i giovani. Il Prefetto Francesco Tagliente, presidente della Fondazione, invita a unirci oggi e domani per costruire insieme una nazione che non smetta mai di credere nei suoi valori: il Tricolore è la nostra forza, l’Inno è la nostra voce”

AgenPress. La Bandiera e l’Inno Nazionale sono più che semplici simboli. Sono il battito del nostro cuore collettivo, l’anima della nostra Repubblica, che ci unisce e ci ricorda chi siamo. Fin da piccoli, siamo cresciuti vedendo il Tricolore e ascoltando l’Inno, senza forse fermarci a riflettere su quanto profondamente questi segni facciano parte della nostra vita.

Per i giovani di oggi, che vivono in un mondo sempre più globale e interconnesso, la Bandiera e l’Inno non sono solo legami al passato, ma anche segni di speranza per il futuro. In momenti speciali, come la Festa del Tricolore, sentiamo che questi simboli non sono solo una tradizione, ma una chiamata. Una chiamata a stare insieme, a lottare per ciò in cui crediamo, a sentirci parte di qualcosa che va oltre noi stessi.

Quando la nostra Repubblica viene messa alla prova, quando siamo chiamati a rispondere a sfide che riguardano il nostro Paese, è proprio la Bandiera e l’Inno che ci richiamano alla forza di un popolo unito. In quei momenti, l’Inno non è solo una melodia, ma un grido di speranza. La Bandiera non è solo un drappo, ma il simbolo di ciò per cui vale la pena impegnarsi.

Oggi più che mai è fondamentale che i giovani comprendano il valore di questi simboli. Non solo come segni di appartenenza a una nazione, ma come espressioni di valori universali: la libertà, la democrazia, la solidarietà. Valori che, insieme, possiamo portare nel mondo, nel nostro futuro.

La Fondazione Insigniti OMRI, con il suo impegno verso le nuove generazioni, vuole che la Bandiera e l’Inno siano occasioni di riflessione, di unione, ma soprattutto di impegno civico. Perché solo così possiamo costruire una Repubblica forte, che guardi con coraggio alle sfide che ci attendono.

Il Tricolore è la nostra forza. L’Inno è la nostra voce. Uniamoci, oggi e domani, per costruire insieme una nazione che non smetta mai di credere nei suoi valori.