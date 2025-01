Gaza. Hamas concorda la lista di 34 ostaggi, senza dire chi sia ancora vivo. Netanyahu: non rileva le loro condizioni di salute

AgenPress – Hamas ha concordato con Israele una lista di 34 ostaggi da rilasciare nella prima fase di un potenziale accordo di cessate il fuoco, ma il gruppo terroristico palestinese si è rifiutato di fornire dettagli su chi di loro fosse ancora vivo, secondo diversi resoconti che citano Hamas e funzionari israeliani.

Dopo che un funzionario di Hamas ha detto che gruppo terroristico aveva fornito tale elenco, l’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha rapidamente smentito e ha affermato che “fino ad ora, Israele non ha ricevuto alcuna conferma o commento da parte di Hamas sulle condizioni degli ostaggi che compaiono nella lista”.

Diversi rapporti successivi sembrano aver chiarito la contraddizione tra le versioni fornite da Hamas e Israele, affermando che, anziché fornire un elenco di nomi, Hamas aveva indicato che un elenco di 34 nomi inviato da Gerusalemme diversi mesi prima era accettabile, ma che Israele riteneva che le informazioni fossero incomplete e non consentissero ulteriori progressi.

Il sito di notizie Walla ha riferito, citando un alto funzionario israeliano non identificato, che Hamas aveva approvato la lista in cambio di un “prezzo appropriato” – ovvero il numero di prigionieri di sicurezza palestinesi da liberare come parte dell’accordo – ma si è rifiutato di dire chi era vivo e chi no, rendendo impossibile determinare quale prezzo sarebbe stato appropriato.

“Hamas ha accettato di liberare 34 prigionieri israeliani da una lista presentata da Israele come parte della prima fase di un accordo di scambio di prigionieri”, ha detto il funzionario, aggiungendo tuttavia che Hamas ha bisogno di tempo per determinare le loro condizioni.

“Hamas ha accettato di rilasciare i 34 prigionieri, vivi o morti”, ha detto il funzionario. “Tuttavia, il gruppo ha bisogno di una settimana di calma per comunicare con i rapitori e identificare quelli che sono vivi e quelli che sono morti”.

I negoziatori mirano a porre fine alla guerra che dura da 15 mesi e a liberare 100 ostaggi ancora tenuti prigionieri dai gruppi terroristici di Gaza.

La prima fase di un potenziale accordo in tre fasi prevederebbe la liberazione di 23 prigionieri di sesso femminile e anziani, oltre a 11 uomini di età inferiore ai 50 anni che si ritiene siano in cattive condizioni di salute, tra cui i civili Avera Mengistu e Hisham a-Sayed, detenuti nella Striscia da circa un decennio.

La scorsa settimana, si diceva che Hamas si rifiutasse di rilasciare 12 di quegli ostaggi, considerando ogni uomo di età compresa tra i 18 e i 50 anni un “soldato”.

Un funzionario di Hamas ha insistito sul fatto che qualsiasi accordo sarebbe stato subordinato al completo ritiro delle truppe israeliane da Gaza e a un cessate il fuoco permanente, sostenendo che non vi erano stati progressi da parte israeliana in merito.

Netanyahu ha insistito, durante numerosi cicli di negoziati falliti, sul fatto che Israele non si impegnerà a porre fine completamente alla guerra e ha affermato che la lotta contro Hamas riprenderà alla conclusione di qualsiasi accordo venga raggiunto.