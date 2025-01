Cartabellotta (Pres. GIMBE): “Decreto su liste di attesa è ‘ancora in attesa’. Intanto i cittadini si indebitano per le cure”

AgenPress. “Vorrei cominciare il mio intervento con una battuta: faccio notare che il decreto per le liste di attesa del governo è ancora in lista d’attesa. C’è gente che oramai non si rivolge nemmeno più al settore sanitario pubblico ma direttamente al privato, e spesso si tratta proprio di chi si deve indebitare per pagare le cure mediche. La contraddizione istituzionale è enorme”.

Lo ha dichiarato ai microfoni di Radio Cusano il presidente GIMBE Nino Cartabellotta intervenuto nel corso della trasmissione ‘5 Notizie’, condotta da Gianluca Fabi, in merito al decreto annunciato dal governo per il taglio delle liste di attesa che ancora non produce effetti.

E ha proseguito “Le persone continuano a chiedersi quanto tempo ci vorrà perché questo decreto apporti dei cambiamenti, ma il fatto è che nonostante sia stato approvato ci vuole tempo perché si possa applicare. Il decreto sulle liste d’attesa- spiega Cartabellotta- prevedeva che fossero pubblicati anche 6 decreti attuativi, ossia delle norme ulteriori che ne determinano il funzionamento, che vengono promulgate dal Ministero della Salute e dagli organi competenti come il MES.

Ma da quando il decreto è stato approvato, di questi decreti attuativi ne è stato promulgato soltanto uno, quindi non capisco- sottolinea- come il governo possa continuare a dire che ci vorranno 60 giorni perché questi vengano pubblicati: si tratta di una previsione irrealistica, il decreto sostanzialmente non è ancora stato approvato”. Il Presidente GIMBE termina il suo intervento con una riflessione “sicuramente alcuni decreti non vengono promulgati per mancanza di copertura economica, ma altri per motivi di mancanze tecnologiche e organizzative del sistema sanitario. Penso ad esempio al tema della piattaforma nazionale.

Avere una banca dati nazionale con tutte le informazioni sui tempi di attesa per le prestazioni, consultabile dal cittadino, sarebbe fantastico. Però dovremmo riuscire a far comunicare tutti i sistemi delle singole regioni, e non è facile.

Un’ultima riflessione va fatta sul tema delle liste chiuse: è necessario attivare al più presto dei percorsi di tutela, se il servizio pubblico non può erogare le prestazioni non può chiudere le liste. Si tratta di un processo illegale ma accade, quindi se non può erogare una prestazione nei tempi deve rivolgersi al privato,