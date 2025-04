Come rendere la tua casa più smart e connessa

AgenPress. Negli ultimi anni si è sentito sempre più di frequente parlare del concetto di smart home. In fondo, si può considerare una sorta di evoluzione del processo di digitalizzazione che ci ha coinvolto come cittadini e persone.

Oggigiorno l’aggettivo smart viene utilizzato al fianco di un gran numero di parole e di prodotti, ma più in generale, per fare riferimento all’ambiente domestico, la smart home è il concetto che sta rivoluzionando più di ogni altro la quotidianità nel contesto in cui si vive. Interconnessione, evoluzione digitale e innovazione: con questi tre semplici concetti si può già intuire quanto sia importante il ruolo dei dispositivi elettronici. Uno dei dispositivi più apprezzati nella casa intelligente è la smart TV , che permette di accedere a contenuti in streaming, navigare sul web e integrare altre funzioni smart per un’esperienza di intrattenimento completa, ma non è ovviamente il solo.

Le moderne tecnologie per la casa intelligente

Cos’è questa casa intelligente di cui tutti parlano? È un ambito domestico in cui effettivamente agevola chi ci vive nello svolgimento delle varie attività quotidiane, grazie alla presenza di un sistema basato sull’IoT, ovvero l’Internet of Things. Si tratta di una tecnologia che consente a ogni oggetto elettronico di diventare a tutti gli effetti smart. Il merito è dell’integrazione di uno specifico microchip che permette la connessione a internet.

Grazie a questa tecnologia, l’utente ha la possibilità di interagire direttamente da remoto con i vari oggetti elettronici presenti nella sua abitazione, personalizzandola in base alle proprie esigenze. Si parla tanto della praticità di avere i vari dispositivi in casa interconnessi tra loro. In realtà, però, sarebbe giusto fare riferimento in maniera evidente anche al concetto di opportunità. Si tratta di una scelta che si riflette anche in termini di impatto ambientale, dal momento che consente di risparmiare energia e ottimizzare i consumi.

Le soluzioni smart su cui conviene puntare

Se dei sistemi di intrattenimento avanzati come nel caso delle smart tv, viene facile pensare, in realtà negli ultimi anni il concetto di smart home è stato sempre più associato alla domotica. Internet ha portato in dote l’opportunità di poter sfruttare un sistema di automazione che non prevede l’installazione fisica di supporti o infrastrutture, non essendo quindi invasivo, consentendo al contempo di raggiungere un buon risparmio, oltre al fatto di poter fruire di aggiornamenti continui.

Per rendere effettivamente la propria abitazione al passo con i tempi e farla diventare sempre più smart, non possono assolutamente mancare i vari dispositivi e assistenti vocali, con cui gestire l’accensione o lo spegnimento delle luci di una stanza, ad esempio, diventerà anche molto divertente, senza nemmeno dovervi spostare dal divano. Il sistema di controllo vocale rappresenta un’opzione che combina molto bene velocità e intuitività e, proprio per questo motivo, si sta diffondendo sempre di più.

È chiaro che sotto tutti questi aspetti, un elemento fondamentale da scegliere con cura è il gateway, che rappresenta un po’ il cuore pulsante di ogni sistema smart. Si tratta di un router che si occupa della connessione e del dialogo tra le varie periferiche, nonostante si trovino a distanza.

In termini di dispositivi che proprio non si possono non avere in una smart home, è facile pensare a quelli destinati alla sicurezza domestica. Si tratta di sistemi di sorveglianza video decisamente all’avanguardia, dotati di specifici sensori di movimento che si occupano della trasmissione di immagini in real time sul proprio device mobile.

Per quanto concerne l’illuminazione smart, l’investimento è piuttosto limitato, dal momento che i costi dei kit base di luci smart hanno un costo moderato, ma al contempo offrono una funzionalità efficace e pratica da usare, soprattutto da remoto. Stesso discorso per l’impostazione della temperatura corretta nelle diverse stanze di casa: in questo senso, l’installazione di un termostato smart offre comfort e ottimizzazione dei consumi.