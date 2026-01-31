Gravi violenze a Torino verso le Forze di Polizia. SIAF: servono misure urgenti e straordinarie da parte dello Stato

AgenPress. Il Sindacato Italiano Autonomo Finanzieri esprime la più ferma condanna verso i professionisti della violenza che hanno messo a ferro e fuoco la città di Torino, e manifesta piena solidarietà ai numerosi colleghi delle Forze di Polizia che hanno subito attacchi inauditi, vedendo la propria vita messa a repentaglio da veri e propri delinquenti.

Quanto accaduto rappresenta l’ennesima guerriglia urbana senza precedenti: attacchi volontari, diretti e violenti, con il chiaro intento di ferire gravemente gli operatori di Polizia e distruggere mezzi e beni pubblici e privati. Episodi inaccettabili che trasformano la legittima protesta in violenza cieca contro chi è al servizio dello Stato.

Vedere soggetti colpire ripetutamente e senza scrupoli un poliziotto inerme scaraventato a terra, utilizzando martelli e spranghe in parti vitali del corpo, rappresenta un chiaro segnale di disprezzo verso la vita umana e la piena volontà di colpire lo Stato stesso.

“Cittadini e Forze dell’ordine attendono di vedere quali misure giudiziarie verranno assunte nei confronti dei responsabili e se gli stessi verranno assicurati alla giustizia per scontare in carcere una pena detentiva severa, rapportata alla gravità dei fatti commessi”, dichiara Eliseo Taverna, Segretario Generale Nazionale del SIAF.

Il SIAF richiama l’urgente attenzione del Governo e del Parlamento affinché non sottovalutino tali accadimenti e intervengano con urgenza per emanare il decreto sicurezza da tempo preannunciato, rafforzando le norme, dotando gli agenti di strumenti adeguati e garantendo la certezza della pena.

“Nessuno si schieri con i manifestanti violenti. Non verranno più tollerati concetti nostalgici che tendano a giustificare azioni spregevoli messe in atto da squadristi nei confronti dei colleghi”, prosegue Taverna. “Il SIAF ribadisce con determinazione che finanzieri, poliziotti e carabinieri non sono il nemico: difendere la legalità, l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini è un dovere e un onore che va sempre tutelato e rispettato.”

Il Segretario Generale Nazionale – Eliseo Taverna