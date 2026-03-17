Cascina, i saluti del prefetto Tagliente agli studenti: “Costituzione, Inno e Tricolore già dentro di voi”

Oltre quattrocento studenti delle scuole medie di Cascina, Navacchio e San Frediano hanno lasciato per qualche ora i banchi di scuola per sedersi alla Città del Teatro e diventare protagonisti di una mattinata speciale dedicata alla Costituzione della Repubblica Italiana, all’Inno di Mameli e al Tricolore

AgenPress. L’iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Insigniti OMRI, con il sostegno della Fondazione Pisa e la collaborazione del Comune di Cascina e dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Fondamentale anche il contributo del Comitato provinciale di Pisa della Fondazione Insigniti OMRI, guidato dal presidente Michele Emmedi e dal vicepresidente Antonio Cerrai.

La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali del sindaco di Cascina Michelangelo Betti, del dirigente scolastico provinciale Andrea Simonetti, del presidente della Fondazione Pisa Stefano Del Corso e del presidente della Fondazione Insigniti OMRI Francesco Tagliente. A condurre l’evento il giornalista Gaetano D’Arienzo.

Il saluto del prefetto Tagliente

Durante il suo intervento, il prefetto Tagliente si è rivolto direttamente agli studenti con parole profonde e coinvolgenti: «Ragazzi, il giorno in cui siete nati qualcuno ha cucito dentro di voi tre cose invisibili: la Costituzione, l’Inno nazionale e il Tricolore. Non si vedono, ma sono dentro di voi».

Ha spiegato che, come in uno spettacolo teatrale, il pubblico non è solo spettatore: i ragazzi sono attori protagonisti della grande storia del nostro Paese. La Costituzione è il copione di uno spettacolo collettivo, con regole per vivere insieme, rispettarsi e essere liberi.

Il prefetto ha esteso un ringraziamento agli insegnanti, ai genitori e, in particolare, ai dirigenti scolastici, sottolineando il ruolo fondamentale di ciascuno nella costruzione di una comunità consapevole e partecipe. Un riconoscimento speciale è stato rivolto a Mariacaterina Conti, responsabile dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Pisa, e a Antonio Cerrai, per il supporto determinante nell’organizzazione dell’evento.

Teatro, musica e partecipazione

La mattinata ha avuto come cuore la conferenza-spettacolo “Di sana e robusta Costituzione”, interpretata da Ferdinando De Blasio di Palizzi, e il gran finale musicale “Un inno tosto assai” di Michele D’Andrea, un format che unisce racconto, teatro, musica ed educazione civica.

Attraverso il linguaggio del teatro e della musica, la Costituzione, l’Inno e il Tricolore hanno smesso di essere concetti astratti per diventare emozione, racconto e identità condivisa.

L’iniziativa di Cascina rappresenta la prima tappa di un percorso nazionale promosso dalla Fondazione Insigniti OMRI in occasione dell’ottantesimo anniversario del referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Il tour toccherà altre città italiane, tra cui Lucca, Taranto e Roma, con iniziative dedicate ai giovani, alle comunità e alle istituzioni.

A Cascina il messaggio è arrivato forte e chiaro: quando la Costituzione incontra il teatro e i ragazzi diventano parte della storia che si racconta, i valori della Repubblica non restano parole sui libri. Diventano esperienza. E, soprattutto, diventano futuro.