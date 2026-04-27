type here...

Simoni (FN): Futuro Nazionale conferma e ribadisce che, nel corso dell’anno 2026, non presenterà alcuna lista né prenderà parte, in forma diretta o indiretta alle competizioni elettorali

Politica
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. In relazione alla recente diffusione di materiali e simboli che, per caratteristiche grafiche o denominative, potrebbero risultare riconducibili all’area di Futuro Nazionale, si ritiene opportuno fornire il seguente chiarimento.

Futuro Nazionale conferma e ribadisce che, nel corso dell’anno 2026, non presenterà alcuna lista né prenderà parte, in forma diretta o indiretta, alle competizioni elettorali amministrative, né nella Regione Veneto né nel resto del territorio nazionale.

Tale orientamento, già espresso pubblicamente in più occasioni, è stato ribadito in modo chiaro e inequivocabile dal generale Roberto Vannacci e costituisce una linea consolidata e condivisa all’interno del movimento.

Eventuali utilizzi di simboli, denominazioni o elementi grafici suscettibili di generare fraintendimenti rispetto alla suddetta posizione non sono in alcun modo riconducibili a Futuro Nazionale, né possono essere considerati espressione ufficiale dello stesso.

Resta inteso che ai singoli iscritti residenti nei comuni interessati dalle consultazioni elettorali è lasciata piena libertà di scelta, sia in relazione all’esercizio del diritto di voto sia in merito a eventuali candidature, anche nell’ambito di liste civiche o formazioni politiche affini.

E’ quanto dichiara, in una nota, il Coordinatore Nazionale Massimiliano Simoni.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits