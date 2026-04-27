Simoni (FN): Futuro Nazionale conferma e ribadisce che, nel corso dell’anno 2026, non presenterà alcuna lista né prenderà parte, in forma diretta o indiretta alle competizioni elettorali

AgenPress. In relazione alla recente diffusione di materiali e simboli che, per caratteristiche grafiche o denominative, potrebbero risultare riconducibili all’area di Futuro Nazionale, si ritiene opportuno fornire il seguente chiarimento.

Futuro Nazionale conferma e ribadisce che, nel corso dell’anno 2026, non presenterà alcuna lista né prenderà parte, in forma diretta o indiretta, alle competizioni elettorali amministrative, né nella Regione Veneto né nel resto del territorio nazionale.

Tale orientamento, già espresso pubblicamente in più occasioni, è stato ribadito in modo chiaro e inequivocabile dal generale Roberto Vannacci e costituisce una linea consolidata e condivisa all’interno del movimento.

Eventuali utilizzi di simboli, denominazioni o elementi grafici suscettibili di generare fraintendimenti rispetto alla suddetta posizione non sono in alcun modo riconducibili a Futuro Nazionale, né possono essere considerati espressione ufficiale dello stesso.

Resta inteso che ai singoli iscritti residenti nei comuni interessati dalle consultazioni elettorali è lasciata piena libertà di scelta, sia in relazione all’esercizio del diritto di voto sia in merito a eventuali candidature, anche nell’ambito di liste civiche o formazioni politiche affini.

E’ quanto dichiara, in una nota, il Coordinatore Nazionale Massimiliano Simoni.