Golden Gala, liste di partenza: Tebogo in corsia 3, Anthony in 4, Jacobs in 5, Lyles in 6.

AgenPress. Sono state pubblicate le liste di partenza ufficiali del Golden Gala Pietro Mennea, in programma giovedì 4 giugno con inizio alle 19:10. Il momento clou della serata saranno i 100 metri maschili, ultima gara in programma alle 22:52. Sono state confermate le assegnazioni delle corsie, con Noah Lyles e Marcell Jacobs pronti a correre fianco a fianco.

Lo statunitense Noah Lyles, campione olimpico, gareggerà nella corsia 6, mentre il medagliato d’oro olimpico di Tokyo Marcell Jacobs correrà nella corsia 5. Saranno presenti anche il campione olimpico dei 200 metri Letsile Tebogo del Botswana nella corsia 3 e il campione del mondo indoor dei 60 metri Jordan Anthony degli Stati Uniti nella corsia 4.

Un’altra attesissima sfida di velocità si svolgerà nei 200 metri femminili, con la campionessa del mondo Melissa Jefferson-Wooden nella corsia 7 e il campione olimpico dei 100 metri Julien Alfred nella corsia 8.

Le altezze di progressione per il salto in alto maschile sono state fissate a 2,12 m, 2,16 m, 2,20 m, 2,23 m, 2,26 m e 2,28 m, con incrementi di 2 centimetri. La progressione del salto con l’asta femminile inizierà a 4,30 m, seguita da 4,45 m, 4,60 m, 4,70 m e 4,80 m, con successivi incrementi di 5 centimetri.