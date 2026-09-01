Tagliente (Fondazione Insigniti OMRI): “Il Tricolore si rispetta perché rappresenta tutti noi”

AgenPress. Fondazione Insigniti OMRI: le immagini di Firenze, con il Tricolore strappato, gettato a terra e calpestato, suscitano amarezza e indignazione. Un gesto che la Fondazione Insigniti OMRI condanna fermamente, perché offendere il Tricolore significa offendere un simbolo nel quale la Repubblica riconosce la propria identità e la propria unità.

Da sempre la Fondazione ha posto tra i propri impegni la promozione della conoscenza, del rispetto, del decoro e della dignità dei simboli della Repubblica, nella convinzione che non siano semplici rappresentazioni esteriori, ma espressione dei valori costituzionali che ci uniscono.

Come abbiamo avuto modo di sottolineare, se il Tricolore è il volto della Repubblica, l’Inno ne è la voce. Insieme, nella Costituzione, rafforzano il valore dell’unità del Paese.

Per questo riteniamo fondamentale continuare a educare, soprattutto le giovani generazioni, alla conoscenza e al rispetto dei nostri simboli. Perché conoscere ciò che rappresentano significa comprenderne il valore e riconoscere i principi di libertà, democrazia, solidarietà e convivenza civile sui quali si fonda la nostra Repubblica.

Il rispetto del Tricolore nasce dalla consapevolezza di ciò che rappresenta. È attraverso questa consapevolezza che possiamo trasmettere alle nuove generazioni il senso di appartenenza a una comunità e il rispetto dei valori sui quali si fonda la nostra Repubblica.

Questo il commento del prefetto Francesco Tagliente, presidente della Fondazione Insigniti OMRI, pubblicato sul sito della Fondazione.