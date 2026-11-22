Un emendamento alla legge di Bilancio, presentato dal deputato Alessandro Urzì, propone di dotare in via sperimentale la Polizia di Stato di dispositivi capaci di rilasciare sostanze coloranti e traccianti sui soggetti coinvolti in episodi di violenza. La sperimentazione è prevista per il 2027, con uno stanziamento massimo di 150mila euro

AgenPress. Marcatori colorati per identificare i responsabili di aggressioni, danneggiamenti e violenze durante i cortei, anche quando la manifestazione è ormai terminata. È questa la proposta contenuta in un emendamento di Fratelli d’Italia alla legge di Bilancio, firmato dal deputato Alessandro Urzì. L’obiettivo dichiarato è rafforzare gli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine per contrastare gli episodi di violenza durante le manifestazioni pubbliche e consentire l’identificazione delle persone coinvolte anche in un momento successivo agli scontri. La misura prevede, in via sperimentale per tutto il 2027, la dotazione alla Polizia di Stato di dispositivi in grado di rilasciare sostanze coloranti, traccianti o altri elementi identificativi, capaci di lasciare un contrassegno persistente sui soggetti raggiunti. La proposta è contenuta nell’emendamento 98-bis alla manovra finanziaria e riporta al centro del dibattito politico il tema della gestione dell’ordine pubblico e del rapporto tra sicurezza e diritto di manifestare.

Il testo dell’emendamento chiarisce che i dispositivi sarebbero destinati esclusivamente ai servizi di ordine e sicurezza pubblica. Il loro utilizzo sarebbe consentito durante le manifestazioni in presenza di concrete condotte violente o di gravi disordini e soltanto nei confronti di persone per le quali esistano elementi oggettivi e documentabili di coinvolgimento negli episodi contestati. La caratteristica principale dello strumento è la possibilità di identificare i soggetti contrassegnati anche dopo la conclusione del corteo. In questo modo, secondo i promotori, sarebbe possibile superare una delle difficoltà più frequenti durante gli scontri: individuare chi ha commesso aggressioni o danneggiamenti all’interno di gruppi numerosi, spesso caratterizzati da movimenti rapidi e dalla presenza di persone con il volto coperto. Il contrassegno persistente potrebbe quindi fornire un elemento aggiuntivo alle successive attività investigative, insieme alle immagini delle telecamere e alle altre prove raccolte dagli investigatori.

Un altro passaggio importante riguarda le conseguenze investigative dell’identificazione. L’emendamento stabilisce che l’identificazione delle persone contrassegnate possa avvenire anche dopo la fine della manifestazione e, quando ne ricorrano i presupposti di legge, essere utilizzata ai fini dell’applicazione degli istituti processuali previsti dalla normativa vigente, compreso l’arresto in flagranza differita. Non si tratterebbe quindi di uno strumento che comporta automaticamente un arresto, ma di un possibile supporto all’attività di accertamento delle responsabilità. La misura punta a rendere più efficace l’individuazione di chi si rende protagonista di comportamenti penalmente rilevanti durante le proteste.

Il testo prevede anche alcune garanzie sull’utilizzo dei dispositivi. Le sostanze impiegate dovranno essere individuate preventivamente sulla base di criteri di sicurezza, non tossicità e non lesività, oltre che di compatibilità con la tutela della salute e dell’incolumità delle persone. Viene inoltre escluso espressamente qualsiasi impiego indiscriminato nei confronti dei partecipanti alle manifestazioni che non siano coinvolti in condotte violente. Un punto centrale, perché la misura dovrà distinguere tra chi esercita pacificamente il proprio diritto a manifestare e chi invece commette reati o partecipa a gravi disordini. La questione dell’individuazione dei soggetti effettivamente coinvolti sarà dunque determinante per l’applicazione concreta della proposta.

L’emendamento prevede un limite di spesa di 150mila euro per il 2027. Le risorse sarebbero destinate all’acquisto dei dispositivi marcatori e delle relative attrezzature di supporto. La copertura finanziaria verrebbe garantita attraverso una riduzione di pari importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Si tratta dunque di una sperimentazione limitata nel tempo, almeno nelle intenzioni dei proponenti, che dovrebbe consentire di valutare l’efficacia di questo sistema nelle operazioni di ordine pubblico.

La proposta ha già provocato reazioni molto dure da parte delle opposizioni. Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, ha criticato duramente l’iniziativa, definendola uno strumento di repressione e paragonando il sistema di marcatura a una pratica di identificazione delle persone attraverso il marchio. Anche la Rete degli studenti ha contestato l’emendamento, sostenendo che una misura di questo tipo rischia di intimidire chi partecipa pacificamente alle manifestazioni e di compromettere il diritto al dissenso. Il confronto politico si concentra soprattutto su una questione: come garantire l’identificazione di chi commette violenze senza trasformare gli strumenti di sicurezza in un deterrente per la partecipazione democratica.

È importante precisare che l’emendamento non è una norma già in vigore. Si tratta di una proposta di modifica alla legge di Bilancio, che dovrà essere esaminata durante l’iter parlamentare. Il suo eventuale ingresso nell’ordinamento dipenderà quindi dall’approvazione da parte del Parlamento.

La questione dei marcatori colorati si inserisce in un confronto più ampio sulle misure per la sicurezza durante le manifestazioni pubbliche, sui poteri delle forze dell’ordine e sulle garanzie costituzionali legate alla libertà di riunione e di espressione.

La linea sostenuta da Fratelli d’Italia è quella di rendere più difficile sottrarsi all’identificazione dopo episodi di violenza. Le opposizioni, invece, chiedono garanzie affinché la tutela dell’ordine pubblico non finisca per coinvolgere chi manifesta senza commettere reati. Il dibattito è destinato a proseguire nelle prossime settimane, quando la proposta arriverà al vaglio delle commissioni parlamentari.