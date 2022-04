Papa Francesco visita Benedetto XVI per i 95 anni

- Advertisement -

AgenPress. Una “breve e affettuosa” conversazione, una preghiera insieme. Come ormai consolidata consuetudine ogni Pasqua e Natale, anche quest’anno Francesco ha voluto far visita al Papa emerito, Benedetto XVI, per portargli personalmente gli auguri per le celebrazioni pasquali ma anche per il 95.mo compleanno del Pontefice emerito che si celebrerà tra tre giorni, il 16 aprile.

Jorge Mario Bergoglio si è recato quindi oggi pomeriggio intorno alle 18 nel Mater Ecclesiae, il monastero nel cuore dei Giardini Vaticani dove Joseph Ratzinger vive dal maggio 2013, tre mesi dopo la rinuncia al ministero petrino, conducendo le sue giornate tra preghiera, musica e lettura, assistito dal segretario particolare, monsignor Georg Gänswein, e un gruppo di Memores Domini. “Dopo una breve e affettuosa conversazione, e dopo aver pregato insieme, Papa Francesco è rientrato a Casa Santa Marta”, informa il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni.