27 bambini ucraini portati illegalmente in Russia sono stati affidati a famiglie vicino Mosca

AgenPress – Gli invasori russi hanno affidato alle famiglie di Aprelivka, vicino a Mosca, 27 orfani portati illegalmente fuori dall’Ucraina.

Al momento non ci sono informazioni sul fatto che tali bambini abbiano lo status di orfani o rapiti ai genitori e se i bambini abbiano parenti che vogliono portarli alle loro famiglie.

Lo riporta Ukrinform. Il commissario per i diritti umani della Verkhovna Rada Lyudmila Denisova ha detto che “i bambini razzisti organizzano il rapimento dei bambini in Ucraina”.

“Dai media dell’aggressore si è saputo dei fatti di trasferimento illegale di 27 orfani ad Aprelivka vicino a Mosca. Sono stati trasferiti in cure temporanee per un massimo di dieci famiglie locali”.

Il difensore civico ha anche osservato che non erano note anche le condizioni di soggiorno dei bambini, lo stato di salute e se l’opinione dei bambini fosse stata presa in considerazione al momento del loro inserimento in tali famiglie.

Denisova ha sottolineato che “l’allontanamento di bambini ucraini dalla Russia è un crimine che rientra nella definizione di tratta di esseri umani secondo il diritto internazionale”.

“Le azioni degli occupanti violano l’obbligo dello Stato di garantire i diritti dei bambini nei conflitti armati ai sensi dell’articolo 38 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’articolo 49 della Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, che vieta il trasferimento forzato o l’espulsione”, – ha affermato l’assessore.

Denisova ha invitato la Commissione delle Nazioni Unite a indagare sulle violazioni dei diritti umani durante l’invasione militare russa dell’Ucraina per tenere conto di questi fatti.