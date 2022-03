4 milioni di persone fuggono dall’Ucraina. La peggiore crisi dalla seconda guerra mondiale

- Advertisement -

AgenPress. Secondo i funzionari occidentali, i rifugiati ucraini si stanno presentando a milioni nei paesi confinanti. Questo dato potrebbe crescere fino a circa quattro milioni.

È stato evidenziato che una crisi come quella dei rifugiati ucraini non si vedeva a livello mondiale da almeno ottanta anni.

“L’UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) ha dichiarato che si tratta di movimenti di persone senza precedenti in Europa, o addirittura probabilmente in qualsiasi altra parte del mondo.