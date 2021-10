64° Zecchino d’Oro: disponibile da oggi la compilation digitale completa

- Advertisement -

- Advertisement -

In uscita oggi le ultime 4 canzoni su tutte le piattaforme digitali. Carlo Conti, direttore artistico Zecchino d’Oro: «Tante canzoni variegate, tanti gli autori sia nuovi che famosi: orgogliosi del lavoro che l’Antoniano sta facendo da tanti anni»

AgenPress. Con l’uscita delle ultime 4 canzoni, da oggi, 1 ottobre, l’intera compilation digitale della 64ª edizione di Zecchino d’Oro è disponibile in download e streaming su tutte le piattaforme (Spotify, Amazon Music, Apple Music e YouTube), distribuita da Sony Music: tutti i bambini potranno ascoltare e imparare i 14 nuovi brani che saranno presentati dal vivo a dicembre su Rai1.

Ancora una volta la direzione artistica della trasmissione sarà di Carlo Conti, che ha così commentato l’uscita della compilation: «Anche quest’anno ci sono canzoni variegate, da quella più divertente a quella con i contenuti più importanti, e tanti gli autori nuovi, anche famosi, che hanno voluto preparare canzoni proprio per lo Zecchino d’Oro, il che rende orgogliosi del lavoro che l’Antoniano sta facendo da tanti anni».

Claudio Baglioni, Marco Masini, Giovanni Caccamo, Flavio Premoli (PFM) e Luca Mascini (Assalti Frontali) sono tra i 31 professionisti della musica che quest’anno si sono messi al servizio dei più piccoli, scrivendo melodie e testi che li facciano cantare e ballare e allo stesso tempo imparare il valore della famiglia e della diversità, dell’attenzione all’ambiente, della lettura e della gratitudine. Il risultato è una playlist che si distingue per originalità e per l’ingresso di generi musicali nuovi e diversi tra loro: dalla trap al reggaeton, dalla canzone pop al rock e al rap.

Le 14 canzoni daranno vita anche a una serie di cartoni animati, realizzati in collaborazione con Rai Ragazzi, che usciranno ad ottobre su Rai Yoyo e sul canale YouTube del Piccolo Coro dell’Antoniano.

Da più di 60 anni, lo Zecchino d’Oro è un appuntamento imprescindibile per grandi e piccoli, per emozionarsi, riflettere e divertirsi insieme. Da quest’anno, con l’uscita dei brani e dei cartoni animati in anticipo rispetto alla trasmissione, in ogni salotto d’Italia le canzoni in gara potranno essere cantate da tutte le famiglie insieme ai 17 solisti e al Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni.

TUTTE LE CANZONI DEL 64° ZECCHINO D’ORO

“SUPERBABBO” (Testo e Musica di Marco Masini, Emiliano Cecere e Veronica Rauccio) cantata da Zoe, 9 anni, di Impruneta (FI);