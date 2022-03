Baldassarre (Lega): “Comune di Roma riveda decisione contro la campagna Pro Vita”

- Advertisement -

AgenPress. “La rimozione dei cartelloni della campagna Pro Vita da parte del Comune di Roma, a pochi giorni dalla Giornata Internazionale dei diritti della donna, è inaccettabile e pretestuosa.

Mi chiedo cosa possa esserci di violento, sessista e contro la parità di genere in un manifesto che celebra la nascita e che difende il sacrosanto diritto di una donna a diventare mamma. Per questo, presenteremo un’interrogazione alla Commissione Europea per tutelare diritti basilari, come quelli di opinione e pensiero, ma allo stesso tempo, chiedo all’Amministrazione comunale di bloccare la rimozione dei manifesti Pro vita”.

Così l’eurodeputato Simona Baldassarre, Responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega, a proposito della decisione dell’assessore alle Attività Produttive e Pari Opportunità, Monica Lucarelli, di rimuovere i manifesti che raffigurano una bimba nel grembo materno accanto allo slogan “Potere alle donne? Facciamole nascere!”.

“Invece di fossilizzarsi su idee e credenze che di certo non giovano alla nostra società, l’assessore alle Pari Opportunità si dedichi davvero ai problemi reali, difendendo e tutelando gli interessi delle donne, magari in difficoltà, che desiderano avere un figlio. Dare la vita è il più bel messaggio che si possa offrire, in un momento in cui prevalgono morte, paura e distruzione. Dispiace sapere che c’è chi, accecato dall’ideologia, non sia in grado di riconoscere neanche un messaggio di speranza”.