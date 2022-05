9 maggio. “Parata dei perdenti. I borbottii vuoti di Putin, il maniaco del Cremlino, stanco e confuso”

- Advertisement -

AgenPress – “Malato (non solo mentale), insignificante, stanco e confuso. Il discorso di Putin sulla Piazza Rossa del 9 e 22 maggio è decisamente debole: borbottii vuoti, pallidi e confusi, senza struttura ed emozione, accompagnati da una tradizionale serie di cliché ideologici su “blocco nemico della NATO”, “operazioni punitive”, “neo-nazisti ” e “Bandera”.

È interessante notare che nessuna menzione della “vittoria del secondo esercito” sui fronti, della “liberazione di Mariupol”, dell’adesione delle “repubbliche” alla Russia. Inoltre, al posto della componente aerea (compreso il volo dell’aereo “Doomsday” IL-80, – ndr), che, per inciso, è stato cancellato non solo a Mosca ma anche a Ekaterinburg, Novosibirsk, Samara, Rostov-on-Don e altre grandi città – solo un paio di raffiche di vecchi cannoni.

- Advertisement -

A parte la vergogna e l’odio globali, la Russia non è stata in grado di ottenere nulla durante questi 75 giorni di guerra su larga scala …

“Il 9 maggio di quest’anno si è rivelato un peso insopportabile per Putin, una sfida che non è riuscito a far fronte. È chiaro il perché. Contava su una grande parata a Khreshchatyk a Kiev e in altre città ucraine, con l’espulsione di migliaia di prigionieri di guerra ucraini .

Perdite che non possono più essere nascoste, migliaia di unità di apparecchiature distrutte, soprattutto le più recenti, sanzioni imposte, anche oggi, isolamento politico ed economico e così via.

- Advertisement -

La mobilitazione generale e la dichiarazione di guerra in Occidente è stata rinviata. Putin è stato spazzato via. Non riusciva nemmeno a pronunciare la parola “Ucraina” durante il suo discorso sulla Piazza Rossa”.

Non poteva, perché il nostro stato è diventato un osso in gola. Il livello di odio di Putin nei nostri confronti e allo stesso tempo l’irritazione dell’impotenza è semplicemente oltraggioso.

“Putin non ha ottenuto alcun successo in Ucraina, e lui e il suo entourage lo capiscono molto bene”, ha affermato Oleksandr Kovalenko , un commentatore militare e politico del gruppo di Resistenza dell’informazione .

Inoltre, con la loro sanguinosa avventura, hanno mostrato a coloro che considerano i loro principali nemici (gli Stati Uniti ei paesi della NATO – ndr) quanto sia debole la Russia.

“Semplicemente non potranno lasciare l’Ucraina. Pertanto, riducendo la tensione della retorica aggressiva nel post informativo, danno un segnale di disponibilità alle trattative. Ma non si può parlare di alcun colloquio di pace. Le Forze armate ucraine sono ora in una posizione vincente ed sono pronte non solo a disoccupare i territori temporaneamente controllati dalla Federazione Russa fino ai confini del 23 febbraio 2022, ma anche a riportare i confini del 2014 in generale ”, l’esperto militare disse.

Mosca non può contrastare questo: “Ecco perché il declino, la dizione rotta e l’insicurezza hanno regnato ovunque nella parata della vergogna sulla Piazza Rossa, non solo in faccia a Putin”.

“Ho previsto che era improbabile che il razzista Fuhrer proclamasse qualcosa di veramente importante nella Piazza Rossa. E così si è scoperto: un altro bla-bla-bla di un uomo che si è spinto in un vicolo cieco e che vive una vita di terribile stress”, ha affermato l’analista politico Alexander Kochetkov .

La cosa principale sta accadendo e si sta decidendo sui fronti in Ucraina.

“Ed è qui che i razzisti non hanno vittoria. Hanno già fallito nel loro piano per la seconda fase della guerra, senza catturare le regioni di Luhansk e Donetsk entro il 9 maggio. Delle nuove attrezzature che ho visto alla parata di Mosca, la più impressionante è stata la piattaforma radiocomandata che trasportava la videocamera: funzionava molto rapidamente e abilmente. Perché è prodotto in Cina. Ma l’auto esecutiva russa “Aurus” copia stupidamente la “Rolls-Royce”, ma non tiene il passo con l’originale. Non c’è più niente di cui parlare in quella parata”, ha aggiunto l’esperto.

Chiudiamo con ciò con cui abbiamo iniziato. Malato, insignificante, stanco e confuso. I sogni del maniaco del Cremlino sulla formazione di un nuovo impero sulle rovine dell’Ucraina, che costringerà l’intero mondo civile a fare i conti con esso, non si avvereranno. Tutto invano. La caduta del regime di Putin è inevitabile. È solo questione di tempo, al quale le Forze Armate si stanno avvicinando instancabilmente.

Tratto da ukrinform.ua– Myroslav Liskovich. Kiev