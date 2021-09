A casa come al bar: ecco i video poker online

- Advertisement -

AgenPress. Il poker è troppo famoso per insinuare di non conoscerlo: la parola poker rimanda senz’altro alla stessa immagine nella mente di ciascuno, un grande tavolo verde, fiche disseminate lungo la sua superficie e giocatori estremamente concentrati sulla strategia migliore da adottare durante la partita. Perché sì, il poker è fatto di tattiche, non solo di regole, e questo i giocatori professionisti lo sanno molto bene.

Per vincere a poker o a video poker non occorre solo sfoderare ottime carte, ma anche astuzia, conoscenza, un buon piano di azione e perché no, magari un pizzico di fortuna. I video poker in particolare, erano popolarissimi negli anni 90, per poi tornare recentemente di moda, come spesso accade per tante altre cose di quei mitici anni così amati.

Video poker online

Il video poker è ampiamente diffuso nei casino online. Molti giocatori, di solito, preferiscono giochi semplici e abbastanza intuitivi, il video poker sembra effettivamente soddisfare tali aspettative.

I giocatori hanno l’occasione di scegliere la propria versione di video poker preferita, a seconda dei gusti che magari riguardano i colori o le grafiche.

Qui è il giocatore a scegliere la modalità di gioco, ci si può registrare oppure usufruire dell’app casino.

Giochi di video poker

Per molti il bar non ha certo lo stesso comfort del proprio sofà, scelto e acquistato secondo le proprie esigenze, ecco perché sempre più persone dicono addio ai bar per dilettarsi al gioco del video poker direttamente da casa, grazie ad una connessione veloce, e qualche click che gli permette di tuffarsi in un’esperienza di gioco nel minor tempo possibile.

Sono davvero molti i giochi di video poker online a disposizione del giocatore, basti pensare a Game King Video Poker, oppure Jacks or Better, quest’ultima non è altro che la versione comune di videopoker. Come avviene la vincita a Jacks or Better? Si può vincere a partire da una coppia di fanti, inoltre è disponibile anche nella versione Tens or Better, nella versione con montepremi in caso di scala reale massima, e Jackpot poker; è bene sapere che ogni tipologia ha la sua caratteristica, a Bonus poker è importante realizzare il punteggio più alto tra quelli che danno diritto alla vincita.

Si possono inoltre trovare versioni di video poker di varianti di poker fisico ultra-giocate, come Deuces Wild che è il corrispettivo del Poker Texas Hold’em, questo include il Gioco Bonus come moltiplicatore della vincita. In Spot of Luck vi sono due folletti che fanno da moltiplicatori.

Ci si può dilettare anche con il black jack e la Roulette online. Con un pacco di patatine e una bevanda fresca, alcuni ricreano l’atmosfera del bar in casa propria, potendo avere a disposizione una vasta scelta di opzioni.