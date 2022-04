A Mariupol bus umanitari si fermano vicino acciaieria. Sindaco non si fida delle truppe russe

- Advertisement -

AgenPress – È troppo presto per dire se il corridoio umanitario concordato per evacuare i civili da Mariupol avrà successo, ha detto alla BBC il vice sindaco della città Sergei Orlov.

Dice che l’Ucraina è pronta e aspetta con gli autobus per evacuare le persone nel territorio controllato dall’Ucraina, ma la città è “totalmente senza elettricità – niente telefoni cellulari”, quindi è molto difficile rendere le persone consapevoli degli sforzi di evacuazione.

La Russia non ha fornito conferma di aver fatto sapere alle proprie truppe internamente che stanno pianificando di evacuare i civili, “tutto ciò che abbiamo ricevuto è la possibilità”, afferma Orlov.

Dice di non fidarsi dei russi per fare un passaggio sicuro per i civili ma “chissà, forse questa sarà la prima volta che verrà allestito un corridoio del genere”.

Circa il 90% degli edifici di Mariupol è stato danneggiato dai bombardamenti e il 40-45% delle infrastrutture della città è completamente distrutto e non può essere riparato, aggiunge.

Gli autobus in partenza da Mariupol nell’ambito del corridoio umanitario verso Zaporizhizhia concordato oggi si fermeranno anche vicino all’acciaieria Azovstal, dove hanno trovato rifugio soldati e civili ucraini, ha spiegato.

Il sindaco ha precisato che gli autobus partiranno da via Taganrogskaya e si fermeranno sia vicino al grande impianto siderurgico, sia sulla Boulevard Shevchenko. In precedenza Boychenko aveva detto che sono stati messi a disposizione 90 autobus per l’operazione odierna. “Durante questi giorni lunghi e incredibilmente difficili, siete sopravvissuti in condizioni disumane”, ha commentato il sindaco riferendosi ai cittadini, ricordando che la popolazione ha trascorso questi giorni “nel vuoto informativo, senza accesso ad alcuna informazione”.