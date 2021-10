A Milano, il 27 ottobre, torna il Premio “Donna Marketing” e il Premio “Donna Comunicazione” XVIII edizione

- Advertisement -

La Mar-Com Community si da’ appuntamento Mercoledì 27 Ottobre ad Arome Lifestyle – Milano per la consegna degli ambiti Premi “Donna Marketing” e “Donna Comunicazione” giunti alla XVIII edizione

AgenPress. Dopo i grandi successi dello Sport Italiano, anche il Marketing e la Comunicazione avranno le loro campionesse dell’anno 2021.

Mercoledì 27 Ottobre 2021, infatti, dalle ore 18.00 nella nuovissima, post-moderna ed affascinante location Arome Lifestyle in via Mecenate 84/32 a Milano, il gotha della Mar-Com Community italiana si ritroverà per celebrare le manager in rosa, che si sono particolarmente distinte per creatività, innovazione, talento e professionalità nel difficile e competitivo comparto del Marketing e della Comunicazione, un settore in costante evoluzione ed adeguamento ai cambiamenti degli stili di vita, di acquisto e di consumo delle “personas” conseguenti alla pandemia.

Il Club del Marketing e della Comunicazione (ClubMC) , ideatore del Premio al femminile, in collaborazione con Royal Time, agenzia del settore diretta da Luca Torno, vicepresidente delegato alla Comunicazione ed agli eventi del ClubMC, unitamente a Party Round Green multiservce green per eventi eco-sostenibili, ossia le due società organizzatrici, hanno promosso i Premi “Donna Marketing ”, “Donna Comunicazione Aziende” e “Donna Comunicazione Agenzie” per l’anno 2O21 giunti alla XVIII edizione.

L’ingresso è gratuito ad inviti previa conferma per se e per i propri graditi ospiti a [email protected]

I significativi ed ambiti riconoscimenti divenuti così maggiorenni verranno assegnati non solo alle 3 categorie tradizionali ( per la diciottesima volta) ma quest’anno verranno conferite anche altre due targhe per:

“Premio Donna Marketing & Comunicazione”

“Premio Donna Sales Promotion” alla carriera

Un grande evento, di risonanza nazionale, ed estremamente esclusivo per gli invitati selezionati e per la suggestiva e attualissima location prescelta.

Sarà un momento altamente significativo per tutta la Marketing & Communication Community per il prestigio del premio, lo spessore professionale ed umano dei premiati, il livello qualitativo dei relatori e giornalisti.

Un confronto basato sulla meritocrazia alla ricerca dell’eccellenza per meglio definire ruoli e figure femminili del management del terzo millennio.

Il meccanismo delle votazioni, di fatto, totalmente democratico e veritiero di una scelta incondizionata e spontanea, senza schematismi preordinati, fa si che il Premio sia “vero” e non artefatto o precostituito a tavolino o a pagamento e pertanto rende ancora più onore alle vincitrici.

La consegna dei premi sarà preceduta dalla conferenza che ha per titolo:

“La UAU COMMUNICATION e gi eventi non convenzionali” e da una brevissima introduzione di Giorgio Santambrogio.

Una conferenza sulle innovazioni ed evoluzioni della comunicazione aziendale etica e sostenibile secondo le declinazioni attuali non convenzionali, “live”, esperienziali, coinvolgenti, interattive, virali, notiziabilissime e memorabili alla luce dei continui shift in atto della società per intercettare meglio gli interlocutori finali e migliorare le performance aziendali al fine di ridare impulso al mercato incentivando le vendite e conseguetemente la produzione

Relatori: spiccano tra gli altri top manager di aziende, agenzie, associazioni e media on e off line Giorgio Santambrogio Ceo Gruppo Vegè e Vice Pres. Federdistribuzione, Francesco Morace, sociologo, Responsabile di Future Concept Lab, Lorenzo Marini pubblicitario, Pres. Di Lorenzo Marini Group, Paolo Ricotti founder di Plef e former amm. del. grandi gruppi multinazionali,

Moderatore: Danilo Arlenghi Presidente nazionale Club del Marketing e della Comunicazione coadiuvato da Roberto Salvini giornalista tv e presidente di Canale Europa

Programma Evento:

– Ore 18.00 – Reception desk

– Ore 18.30 – Conferenza “La UAU COMMUNICATION e gi eventi non convenzionali”

– Ore 19.10 – Incipit di Giorgio Santambrogio “La Distribuzione: speriamo che sia sempre più femmina”

– Ore 19,20 – Assegnazione

premio “Donna Marketing”

premio “Donna Comunicazione” Aziende

premio “Donna Comunicazione” Agenzie

premio “Donna Marketing & Comunicazione”

premio “Donna Sales Promotion” alla carriera

– Ore 19.30 – Cocktail Aperitivo offerto da RIGONI DI ASIAGO e momenti di marketing relazionale

Questi ultimi momenti dedicati alla convivialità e alla socializzazione proattiva/networking sono da sempre funzionali per dar corso alla mission del Club “ Connecting Managers” perché “agire è bene, interagire è meglio!”

Con il contributo di:

GRUPPO VE’GE’ – CHICCO D’ORO – PARTY ROUND GREEN – L’IPPOGRIFO –

ROYAL TIME – 4MARKETING.COM –

Con i complimenti di:

ALEAM HANDMADE – AD SERVICE – STUDIO GIORGIO VIZIOLI – QUEENLIGHT

Media Partner:

MARKETING JOURNAL – ADICO – MEDIA KEY – AFFARITALIANI.IT – SPOT AND WEB – PROMOTION MAGAZINE – FOOD AFFAIRS – INSIDE MARKETING – BEYOND THE MAGAZINE – MADE IN ITALY – FREE TIME MAGAZINE – CANALE EUROPA – DENTRO MILANO –