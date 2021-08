Abbandono animali. Campagna Enpa e Fisr. “Chi abbandona non ha scuse!”

- Advertisement -

AgenPress – Chi abbandona non ha scuse! La Federazione Italiana Sport Rotellistici è scesa in campo insieme ad Enpa facendosi portavoce di questo importante messaggio in vista dell’estate 2021. Gli atleti azzurri della Fisr stanno condividendo sui loro profili social e su quello della Federazione le foto con i loro amici a quattro zampe, invitando i loro follower a fare lo stesso.

“Non restare in silenzio: posta una foto con il tuo animale d’affezione e taggaci per dire #IoNonTiAbbandono” scrivono gli azzurri. E così Alessia Mangiarano, del pattinaggio artistico ha condiviso la sua foto con i suoi amati cani Lucy e Nala, Francesca Lollobrigida, pluricampionessa italiana della corsa, ha postato i suoi gatti Minù e Batman, Anna Remondini, pattinaggio artistico ha condiviso una foto con i suoi amati husky, Sky e Kira. E ancora tanti gli atleti che per tutto il mese di maggio continueranno ad aderire a questa campagna per dire forte e chiaro: “Io non ti abbandono”.

La Federazione Italiana Sport Rotellistici gestisce e promuove le attività rotellistiche in Italia sotto l’egida del C.O.N.I. Tramite le associazioni affiliate, i Comitati Regionali e le Delegazioni Territoriali è presente su tutto il territorio nazionale. Il movimento rollersport italiano è ai vertici mondiali nelle diverse discipline e la F.I.S.R. è da sempre una della Federazioni che contribuisce maggiormente al medagliere complessivo del C.O.N.I. Oltre 50.000 tesserati, circa 1000 società sportive, centinaia di migliaia di amatori: sono questi i numeri di un movimento costantemente in crescita per la ricchezza della sua “proposta” e per la capacità di soddisfare le richieste di un’utenza molto eterogenea per età, estrazione sociale, localizzazione geografica, interessi.